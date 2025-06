A nagybeteg Judi Dench vallomása: Az Alzheimer-kór elveszi az identitásunkat és a családunkat

Az óvatos becslések szerint csak Angliában egymillió ember él demenciával. Ami pedig még ennél is lesújtóbb adat, az az, hogy közülük minden harmadik beteg még csak nem is tud róla, hogy mi okozza az állapotát. Az ő érdekükben szólalt most fel az Oscar-díjas színésznő és színművész Dame Judi Dench. Anglia élő legendája hatalmas pénzügyi támogatója és szószólója az Alzheimer-kutatásokat végző Alzheimers's Research UK alapítványnak és azért küzd, hogy minél hamarabb diagnosztizálhassák az Alzheimer-kórban szenvedőket.

A nagybeteg Judi Dench még 90 évesen is másokért aggódik

A makuladegenerációval küzdő Judi Dench még 90 évesen is mások egészségéért harcol

Néhány évvel ezelőtt szomorúan jelentette be Judi Dench, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd. A szemét támadó makuladegenerációja mostanra már olyan súlyossá vált, hogy nem látja a betűket, és nem tud egyedül étkezni sem. Jelenleg a férje segítségével tud csak közlekedni és elvégezni a hétköznapi tevékenységeit. Ennek ellenére továbbra sem akarja abbahagyni a színészkedést és aktív közéleti szerepet vállal. Jelenleg éppen azért küzd, hogy egy másik súlyos és gyógyíthatatlan betegség az Alzheimer-kór nagyobb figyelmet kapjon. Judi nemrég megrázó nyilatkozatot tett a Mirrornak a betegségről és a vele kapcsolatos véleményéről:

A demencia nem csak az emlékeinket veszi el: elveheti az identitásunkat, az emberi kapcsolatainkat, és a jövőnket is. Mindent elvehet tőlünk, amiről azt hittük, hogy a miénk. Senkinek nem kellene átélnie azt, hogy válaszok nélkül végig kell néznie, hogy a szerettei eltűnnek a szeme elől és elveszíti a családját. Miközben mi nem vesszük észre, és nem tudjuk, hogy miért történik ez. Angliában jelenleg még mindig túl sokan várnak a demencia diagnózisukra, ha egyáltalán megkapják. Ez azt jelenti, hogy megfosztjuk őket attól, hogy tervezhessék a jövőjüket, és a családjukkal felkészülhessenek arra, hogy a maradék értékes időt együtt tölthessék el

- zárta sorait a nyolcszoros Oscar-jelölt színésznő.