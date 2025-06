Dua Lipa popsit villantott − Ő is beállt a meztelen ruhát viselők sorába − FOTÓ

Úgy tűnik, 2025 hivatalosan is a „kevesebb több” éve. Aki még nem villantott valamelyik high fashion eseményen, az valószínűleg épp a stylistját ostorozza a gardrób mélyén. Dua Lipa viszont nem tétlenkedett: legutóbb egy londoni partin, ahol amúgy barátjával, Callum Turnerrel is együtt mutatkozott, egy olyan fekete, áttetsző ruhát húzott magára, ami mellett a csillámporos bikinik is prűdnek tűnnek.

Dua Lipa sose bízza a véletlenre a nyilvános megjelenéseit.

Forrás: Getty Images

Dua Lipa nem bízta a véletlenre: egy nap, két villantás

A W Magazine szerint a ruha Stella McCartney keze munkáját dicséri – és bár anyag kevés van benne, stílus annál több. A testhez simuló, hálós textúrájú darab finoman, de határozottan adta mindenki tudtára: Dua Lipa nemcsak a slágerlistákat uralja, hanem a divatvilág figyelmét is. A popsija pedig… nos, az sem maradt árnyékban. Egy nem kétszer sem.

Dua Lipa már reggel stílusosan jelent meg a londoni eseményen.

Forrás: Northfoto

Persze nem Dua az első, aki beadta a derekát a meztelenruha-trendnek – Zendaya, Florence Pugh és Rita Ora is viselt már hasonlóan sokat mutató szetteket. Úgy tűnik, ez a divat most tényleg nem megy sehova. Sőt, minél áttetszőbb, annál jobb! A kérdés már csak az, hogy hová lehet ezt még fokozni? Egyszer csak eljutunk odáig, hogy a sztárok már csak egy fülbevalót és némi önbizalmat viselnek

A ruha alatt egyébként egy fekete alsónemű volt, amit Dua stílusosan felvállalt – vagyis nem próbált úgy tenni, mintha „véletlenül” felejtett volna el valamit felvenni. Ez most a tudatos villantás korszaka, nem a red carpet wardrobe malfunction ideje.



Dua Lipa divatválasztásai mindig is beszédtémát generáltak, de ez most tényleg a merészség egy új szintje. A kérdés már csak az, vajon inspiráció volt ez más sztároknak is, vagy csak újabb fejezet a meztelenruhák dicső történetében?

Egy biztos: ha valaki stílusosan akar sokat mutatni, akkor tanulhat egy-két dolgot Dua Lipától. Vagy legalább nézze meg, hogyan csinálja ő. A ruha ugyanis beszédes volt – a szavakra már nem is volt szükség.