Férfi kozmetikumok, amiket bátran csenj el a pasidtól, mert imádni fogod – Termékekkel, árakkal

Ha már rutinosan kerülöd ki a férfi polcot a drogériákban, akkor most ideje változtatnod és ott is szétnézned. Igazi kincsek rejlenek ugyanis a pasirészlegen, amikért sok nő is odavan. Mutatjuk a legjobb férfi kozmetikumokat, amiket nők is bátran használhatnak.

„A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek" – szól a mondás és a híres bestseller címe, ami egyet jelent valójában: a férfi és a nő különbözik egymástól. Azonban ami a bőrünket illeti, ez nem teljesen igaz. A szakemberek szerint ugyanis alapjaiban nincs különbség a férfiak és nők bőre között, orvoskozmetikumok esetében sincs külön nemi ajánlás, uniszex készítmények közül válogathatunk. A divatkozmetikumoknál azonban már más a helyzet, ott a nőké a főszerep, pedig a férfiaknak készült dezodorok, krémek és aftershave-ek között is találhatunk olyat, amit szívesen használnánk. Most összegyűjtöttük azt az 5 férfi kozmetikumot, amit kifejezetten érdemes nőknek is használni, ha pedig rászokunk, nem is fogunk majd többet a női termékek után nyúlni. Férfi kozmetikumok nőknek: 1. Old Spice Bearglove 1580 Ft., 2. VICHY Homme Izzadságszabályozó 5599 Ft., 3. NIVEA MEN Sensitive 4870 Ft., 4. Alpecin Koffein sampon 1989 Ft., 5. Balea MEN Szemkörnyékápoló roll-on Energy 999 Ft. Forrás: notino.hu,dermo.hu, notino.hu, dm.hu, dm.hu. Férfi kozmetikumok, amiket imádunk nőként A farkasos és a medvés Old Spice Deo stiftet kifejezetten sok nő használja, ugyanis nem kifejezetten pasis illatúak és a ruhákat sem fogják úgy be, mint sok női megfelelőjük. Ráadásul sokan állítják, hogy izzadásgátló hatásuk is erősebb, hiszen alapból férfi testszag elfedésére fejlesztették. Ha már izzadásgátlóknál tartunk, akkor bátran elcsenhetjük a pasinktól a Vichy Homme Deodorantot. Az erejével sok nő elégedett és az illata sem annyira pasis, hogy zavaró legyen. Az aftershave, ami a legnagyobb barátod lesz: Nivea Men After Shave Balzsam. Ez a balzsam alapból borotválkozáshoz lett tervezve férfiaknak, de pár éve felfedezték, hogy remekül működik primerként. Így ha sminkalapot készítenél és nincs épp kéznél primer, bátran nyúld le a pasid aftershave-jét, ha ez a flakon lapul a polcán. Az Alpecin koffein sampon is kifejezetten férfiaknak készült, a hajhullás megelőzésére és kezelésére. Sok nő viszont esküszik rá, hogy sokkal hatásosabb nőknél is, ha ezt a sampont használják, mint más csodaszernek hirdetett termék. Nem kell tehát megijedni a fekete flakontól, nyugodtan vásárold meg, ha hajhullással küzdesz. Balea MEN szemkörnyékápoló roll-on Energy: ez a férfiaknak szánt termék olyan jól sikerült, hogy itthon odavannak érte a nők. A tapasztalatok szerint tényleg csökkenti szemkörnyéki duzzanatot és karikákat, ezzel segíti leküzdeni a fáradság és stressz jeleit. A lista pedig tovább folytatódik és mindenki egyéni ízlésére van bízva, hogy melyik férfi kozmetikumba szeret bele. Egy azonban biztos: ebben az öt termékben nem fogsz csalódni, úgyhogy bátran győzd meg a pasidat arról, hogy szüksége van rá, majd csend el, amikor nem figyel.