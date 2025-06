Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt a világhírű rocksztár - Videó!

A formációnak olyan slágereket köszönhetünk, mint a Can't Get Enough vagy éppen a Fell Like Makin' Love. A megcsappant létszámú csapatot Kirke végül 2023-ban oszlatta fel, amikor a másik társa Paul Rodgers is egészségügyi krízist élt át. A Bad Company ezzel együtt kereken 50 évig zenélt.