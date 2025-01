Protokollhiba vagy tudatlanság? Meghan Markle és II. Erzsébet egyetlen közös királyi útja ma is foglalkoztatja az embereket

Meghan Markle nem sokkal a házasságkötése után II. Erzsébet királynővel együtt vett részt az új Mersey Gateway híd megnyitó ünnepségén. A látogatás során a sussexi hercegné és az uralkodó nagyon jó hangulatban voltak: a közös napjukról Meghan is megemlékezett a Netflix Harry és Meghan című dokumentumfilmjében. Protokollbakiról azonban ott szót sem ejtett, holott már akkor kapott hideget-meleget a médiától és a kommentelőktől.

Meghan Markle és II. Erzsébet vidám napot töltöttek együtt

Forrás: Getty Images

Meghan Markle protokollhibát vétett?

A nap egyik legemlékezetesebb momentuma egy rövid, de sokat vitatott incidens volt: Meghan megkérdezte a királynőt, hogy ki szálljon be először az autóba, pedig tudnia kellett volna a sorrendet. Bár Meghan igyekezett udvarias lenni, a bizonytalanságot sokan protokollsértésként értelmezték. Az etikettszakértők szerint a királynőnek mindig a sofőr mögötti helyet kell elfoglalnia – ami inkább megszokás, mint szabály –, de Meghan felajánlotta a királynőnek, hogy válassza ki, hova ülne. Végül az uralkodó meghagyta Meghannek az elsőbbséget.

A sajtó megosztóan reagált

Az esemény sajtóvisszhangja vegyes volt. Bár számos fotó örökítette meg Meghan és a királynő jókedvű pillanatait, ahol együtt nevetnek, néhány lap kritikát fogalmazott meg Meghan „protokollismeretének hiánya” miatt. Harry herceg későbbi memoárjában, a Spare-ben azt írta, hogy a kritikusok igazságtalanul bántak Meghannel, aki valójában pontosan követte a királynő utasításait. Ennek ellenére Meghant sokan egyenesen bunkónak és udvariatlannak nevezték, többen kifejtették véleményüket arról, hogy nincs keresnivalója a királyi családban.

Meghan Markle nem tudta, kinek, hova kellene ülnie

Forrás: Getty Images

Meghan és II. Erzsébet kapcsolata jól indult

Annak ellenére, hogy Meghannek teljesen ismeretlen volt a királyi család protokollja, a királynő láthatóan megkedvelte őt. Meghan a Netflix dokujában is elmesélte, hogy Erzsébet egy takarót is felajánlott neki az autóban, ami szívélyes gesztusként mély benyomást tett rá. Később Meghan az amerikai Variety magazinnak adott interjújában is visszaemlékezett erre a meghatározó pillanatra. „Bár tudtam, hogy a brit uralkodó mellett ültem, olyan kedves volt, mint ha a nagymamám lett volna” - nyilatkozott, és Harry is úgy vélte, felesége és a királynő között igazi barátság született, de a bennfentesek szerint ez nem tartott sokáig.