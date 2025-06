Extrém sportoló, gitárvirtuóz és most már űrhajós – 5 dolog, amit nem tudtál Kapu Tiborról

Magyar idő szerint 2025. június 25-én 8 óra 30 perckor megtörtént Kapu Tibor és csapatának kilövése, miután többször is elhalasztották azt. Történelmi jelentőségű nap ez hazánk számára, mivel 45 év után újra magyar űrhajós teszi tiszteletét a világűrben Farkas Bertalan után. Ez a diadalmas nap jó apropónak tűnik arra, hogy hozzunk öt érdekességet a legújabb magyar asztronautáról.

Forrás: AFP

5 érdekesség, amit nem tudtál Kapu Tiborról:

1. Gyerekkori álma vált valóra

Ritka az, amikor valakinek egy gyerekkor óta dédelgetett álma valóra válik, pedig Kapu Tibor esetén pontosan ez történt. Egészen kicsi kora óta rajongott a repülésért az 1991-es születésű magyar asztronauta, aki rendszeresen részt vett repülőnapokon, játékos polcán űrsikló volt kitüntetett helyen.

Eredetileg vadászpilóta akart lenni, elhivatottsága pedig meghozta gyümölcsét: Kapu Tibor űrhajós lett a Hunor program keretében, mellyel túl is szárnyalta elképzeléseit.

2. Az extrém sportok szerelmese

Ha elgondolkodunk rajta, hogy milyen sportággal tartja magát fitten egy űrhajós és a kocogásra, esetleg konditeremre tippelünk, tévedünk. Kapu Tibor ugyanis igazi adrenalinfüggő, így szabadidejében is az olyan extrém sportoknak hódol, mint a bungee jumping vagy az ejtőernyőzés. Bár elképzelhető, hogy egy asztronautának ez olyan, mint lendületes esti kocogás a parkban.

3. Kapu Tibor a gitárvirtuóz

A magyar asztronauta az extrém sportok mellett a zene szerelmese is, még hangszeren is játszik, mely nem más, mint a gitár. Olyannyira komolyan veszi a gyakorlást, hogy a Nemzetközi Űrállomáson még egy speciális hathúros is ott várja Kapu Tibort.

4. Űrbéli fizikaóra egy gépészmérnöktől

Kapu Tibor életrajzából kiderül, hogy a BME-n végzett gépészmérnökként, diplomaszerzése után pedig az autóiparban tevékenykedett, ahol akkumulátorokat fejlesztett. A lelkes magyar űrhajós azonban nem titkolja el szakmai tudását, hanem megosztja a fiatalokkal, hisz fontosnak tartja az edukációt.

Egy program keretében mintegy 300 középiskola tanulója kaphat élő betekintést az űrkutatás rejtelmeibe, amihez egykori egyeteme biztosítja az eszközöket.

5. Magyar ételeket visz a Nemzetközi Űrállomásra

Kapu Tibor kedvenc étele a chilis bab, aminek elkészítése sajnos nem megoldható a Nemzetközi Űrállomáson, így nélkülöznie kell ezt a komfortételt. Azonban magyar gyökereit nem tagadja meg, ugyanis a hírek szerint piros aranyat, illetve Erős Pistát is csomagoltatott, ami a haza ízét csempészi 14 napos küldetésébe.