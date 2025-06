Így változott meg a plasztikától Michael Jackson arca: kiderült, hány műtéte volt a pop királyának

2009. június 25-én a világ megállt egy pillanatra: elhunyt Michael Jackson, a pop királya. Ma ennek éppen 16 éve. A zenéje örök, a tánclépései utánozhatatlanok – és az arca? Nos, az szinte évente változott. Utánajártunk, hogy pontosan hány és milyen beavatkozása volt az énekes legendának.

Michael Jackson egy teljesen másik emberré operáltatta magát

Forrás: Getty Images

Arc, ami történelmet írt – 16 éve hunyt el Michael Jackson

Michael Jackson kinézete a 80-as évektől kezdve egyre inkább a nyilvánosság célkeresztjébe került. A „Thriller” korszakban még csak egy karizmatikus afroamerikai popsztár volt, de a 90-es évek végére egy porcelánbőrű, keskeny orrú énekessé vált. Mi történhetett?

Dr. Steven M. Hoefflin, Michael egyik korábbi plasztikai sebésze szerint az énekes legalább 10–12 alkalommal feküdt kés alá. Az American Society of Plastic Surgeons szakértői úgy vélik, ennél valószínűleg több beavatkozás történt, főleg ha beleszámítjuk a nem dokumentált, „karbantartó” műtéteket is.

A legismertebb - és leglátványosabb - beavatkozások természetesen az orrműtétek voltak. Jackson állítása szerint mindössze kettőt végeztek rajta, de a szakemberek inkább öt vagy annál is több rhinoplasztikát sejtenek.

„Az orr porcstruktúrája láthatóan meggyengült, amit gyakran túlzott sebészi beavatkozás okoz”

– mondta Dr. Anthony Youn plasztikai sebész egy CNN-interjúban.

Pigmentváltozás vagy fehérítés?

Michael bőrszínének változása is sokakat meglepett és elindította a pletykák lavináját. Sokan azt hitték, hogy fehérítette magát, de az énekes hivatalosan is bejelentette: vitiligóban szenvedett, egy autoimmun betegségben, amely pigmenthiányt okoz a bőrön. Ezt egy 1993-as Oprah-interjúban erősítette meg, és a boncolási jegyzőkönyv is alátámasztotta a diagnózist.

Állcsúcs, arccsont és egyebek

Az orrán túl Jackson állcsúcsa is feltűnően megváltozott az évek során. Több szakértő szerint állimplantátumot is beültethettek neki, és valószínűleg az arccsontját is módosították. Az arcformája idővel élesebb, már-már szoborszerű lett és egyre kevésbé emlékeztetett arra a kisfiúra, aki a The Jackson 5 tagjaként berobbant a köztudatba.