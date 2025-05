Megjövendölték Meghan Markle bukását – az élő Nostradamus szerint már nincs visszaút

Athos Salomé szerint Meghan Markle 2025 végén „élete legnagyobb próbatétele” elé nézhet. Elmondása szerint nem kizárt, hogy az egykori színésznő konfliktusba keveredik a Netflixszel, ami akár a partnerségük végét is jelentheti. Emellett nehézségek akadályozhatják az As Ever nevű márkájának működését is, amely nemrég debütált első kollekciójával.

Meghan Markle nehéz időszak előtt áll - mondta Athos Salomé, az élő Nostradamus

Forrás: Getty Images North America

„Úgy látom, Meghan Markle imázsa veszélyben van. Robbanásveszélyes leleplezések jöhetnek – volt munkatársaktól, régi szövetségesektől” – fogalmazott a médium. Hozzátette, hogy a hercegné körül a hangulat 2026-ra elérheti a forráspontot, erre válaszul pedig visszavonul. A reflektorfényből való eltűnés azonban nem tart örökké: Salomé szerint Meghan Markle új formában még visszatérhet.

Meghan Markle életében új korszak jöhet

Athos Salomé állítása szerint Meghan Markle hamarosan egy olyan dokumentumjellegű műsorban tűnhet fel, amely a monarchia és a média által hagyott érzelmi sebeit dolgozza fel. Ezt követően figyelmét a társadalmi ügyek felé irányítja, különös tekintettel a lányok oktatását és a nők mentális egészségével való tördést tartja fontosnak. A médium úgy véli, ez a váltás a hercegné megítélése szempontjából is jelentős lesz.

A jós szerint nem zárható ki az sem, hogy Meghan visszatér a filmiparba. A hercegné egy független produkcióban szerepelhet, amelyet egy elismert női rendező készít. Salomé szerint a film témája erőteljes metafora lesz: „Egy nő, aki feladja kiváltságos életét, hogy újra megtalálja önmagát. Vallomás? Valószínűleg. Az alakítása pedig meglepheti a kritikusokat – nem kizárt, hogy Cannes vagy Velence filmfesztiválján is feltűnik 2027-ben.”

Athos Salomé úgy látja, hogy a hercegné 2026-ban elindíthat egy csendes, de jelentős társadalmi projektet Afrikában vagy Dél-Ázsiában, amely néhány éven belül meghatározó örökségévé válhat.

„Ez a szerep, ez az út – mind ott van a rejtett kabbalájában. De hogy elindul-e rajta, az már csak rajta múlik. Én csak feltárom a térképet” – mondta a médium.

Végül a márkaépítésről is szót ejtett: Salomé szerint Meghan egy új lakberendezési kollekción dolgozik, amelyet a közeljövőben mutathat be. A tervek szerint a termékek dél-európai hagyományokból inspirálódnak – olyanokból, amelyekkel egy utazás során találkozott.