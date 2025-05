Szoboszlai Dominik felesége először jelent meg nyilvánosan a tehessége bejelentése óta – FOTÓ

Vasárnap este Szoboszlai Dominik hivatalosan is átvette Premier League-győztesi aranyérmét – magyar játékos ilyen elismerésben még sosem részesült. A stadionban ott volt a várandós felesége, Buzsik Borka is, akit most először láthattunk a terhesség bejelentése óta.

Különleges este volt ez Szoboszlai Dominik számára – nemcsak azért, mert első magyar labdarúgóként Premier League-aranyérmet vehetett át a Liverpool játékosaként, hanem azért is, mert mindezt családja körében élhette át. A stadion lelátóján feltűnt a felesége, Buzsik Borka is, akit a nyilvánosság most először láthatótt azóta, hogy bejelentették, bővül a család. Szoboszlai Dominik a Premier League-kupával.

Forrás: AFP Szoboszlai Dominik felesége óvta a pocakját Az érmek kiosztása és a kupa magasba emelése után óriási ünneplés következett az Anfielden, és ebből természetesen Szoboszlai Dominik családja sem maradhatott ki. Ott volt az édesapja, az édesanyja, és a felesége, Buzsik Borka is. A kismama hosszú, fekete ruhát viselt, vállára túlméretezett zakót borított, mintha óvni próbálná a pocakját a kíváncsi tekintetektől. Borka természetesen fotót is posztolt kettejükről: Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka

Forrás: Instagram Szoboszlai az ünneplés után így nyilatkozott: „Az életem eddig legfordulatosabb éve, minden téren. Akár a pályán, akár azon kívül. Most olyan pillanatban vagyok, amit élvezek nagyon, remélem, így is fog folytatódni.”