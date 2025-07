Egymás után halnak bele a fiatalok – A legújabb gyilkos TikTok-kihívások

Biztos már te is hallottál, vagy láttál egy-két igen veszélyes Tiktok-kihívást, amik miatt sok fiatal meghalt, vagy súlyosan megsérült. A tinédzserek és a fiatal felnőttek a legfogékonyabbak ezekre a bizarr próbatételekre. Az egyik legutóbbi esetnél egy 19 éves lány halt bele az úgynevezett portörlés, vagy angolul 'dusting' elnevezésű kihívásba, amikor aeroszolos billentyűzettisztító anyagokat szippantanak. A lány egy hétig feküdt az intenzív osztályon, majd agyhalottnak nyilvánították. A szülei most igyekeznek felhívni a figyelmet erre az új jelenségre - írja a The Independent. Azonban még számos olyan új Tiktok-trend jelent meg, vagy érkezhet a jövőben, ami akár életveszélyes is lehet.

Naponta 18 millió 14 éves vagy annál fiatalabb gyerek használja a TikTokot világszerte

Forrás: Shutterstock

Az eddigi legveszélyesebb kihívások

Korábban is voltak életveszéles kihívások, azonban ezek mára eltűntek - a közösségi oldalak tiltásai miatt.

Cha-cha Slide – ez a kihívás arra ösztönözte a sofőröket, hogy Dj Casper azonos című slágerére ütemesen kanyarodjanak az úton. Több milliós nézettséget értek el az ezt kipróbálók videói, de a TikTok letiltotta a felvételeket. A jelenség ezután a Youtube-ot állította kihívás elé, mivel oda tölötték fel többen a videóikat.

Benadryl – A tinédzserek a Benadryl nevű, vény nélkül kapható allergiagyógyszert szedtek be nagy dózisban, hogy hallucinációkat idézzenek elő.

Fire – Ebben a kihívásban a fiatalok felgyújtották magukat, hogy teszteljék, ki tudja minél hamarabb eloltani magát. Sokan harmadfokú égési sérüléseket szereztek.

Scarf - A TikTokon terjedő Scarf (sál) vagy más néven Blackout (ájulás) kihívás eddig egy 12 éves, illetve nemrég egy 14 éves fiú halálát okozta. A fiatalok saját magukat fojtogatják, hogy rövid időre elájuljanak.

A legújabb bizarr Tiktok-jelenségek

Az egyik ilyen a door-kicking vagy ajtórugdosás, amikor a fiatalok lendületből nekiszaladva megrúgják valaki bejárati ajtaját. A másik pedig a Chromebook kihívás, amely során diákok szándékosan rongálják meg iskolai számítógépeiket – például fém tárgyakat dugnak a töltőbe - vagy az USB-csatlakozóba olyan módon, hogy az szikrázik, füstöl vagy akár lángra is lobban.