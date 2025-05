Megmutatta öt hónapos kisfiát Tornóczky Anita: a műsorvezető hét kutya mellett neveli a kis Noelt - Videó

Tornóczky Anita kisfia 2024 őszén született meg, a műsorvezető öt évet várt arra, hogy édesanya lehessen. Anita most a TV2 Tények műsorában mutatta meg öt hónapos kisfiát.

Forrás: TV2/Mokka

Tornóczky Anita, férje és kisfia hét kutyussal él együtt. Anita - aki köztudottan állatvédő - tudja, a kisgyerek és az állatok együttélése megosztó téma, pedig a megfelelő higiéniai szabályok mellett semmi gond nem adódhat. Hozzátette, Noel most kezdi felfedezni az állatokat, és kiválóan megvan velük. A műsorvezető úgy véli, a gyerekeknek nagyon sokat ad, ha vannak állatok a közelükben. Egyrészt több időt töltenek velük a szabadban, másrészt már egészen kis korában találkozik a baba allergénnel, így később kevesebb az esély arra, hogy szőrallergiája legyen. Érzelmileg is sokat ad, és a természet szeretetét, valamint a gondoskodás szükségességét is könnyebb így megtanítani egy kisgyereknek, vélekedik Anita.

A volt tévés és párja szerencsésnek tartja magát, mert bár sokáig próbálkoztak, miután eljutottak a megfelelő helyre és orvoshoz, viszonylag gyorsan történt minden. A második beültetés sikeres volt, ám addig nehéz út vezetett. „Korábban 20-25 orvosnál jártam, mégsem estem teherbe. Persze ennek nagyon sok összetevője van, ahhoz, hogy egy nőnek gyereke legyen, számtalan dolognak kell passzolnia, jól működnie. Voltam endokrinológusnál, belgyógyásznál, inzulinrezisztencia-vizsgálaton. Rengeteg faktor van, ami ha nem tökéletes, az eredmény sem lesz sikeres, mint ahogy sokáig a mi esetünkben sem volt az” – mesélte korábban az akkor még váradós Anita.

