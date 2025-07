Most érkezett a szomorú hír: meghalt az Iron Maiden frontembere

Paul Mario Day az 1970-es évek közepén, a zenekar alapításakor volt az Iron Maiden frontembere, így aktívan részt vett a brit heavy metal új hullámának formálásában. Később a More zenekar tagjaként is emlékezetes produkciókkal örvendeztette meg a rajongókat, különösen a Warhead című albummal értek el nagy sikereket.

Meghalt Paul Mario Day, az Iron maiden eredeti énekese

Paul Mario Day halála nagy veszteség a zenei világnak

A More így emlékezett meg róla:

„Mély megrendüléssel értesültünk Paul Mario Day haláláról. Óriási hatása volt a NWOBHM mozgalomra – az Iron Maiden kezdeteitől egészen a More zenekarban töltött éveiig. Az 1981-es Monsters of Rock fesztiválon Castle Doningtonban, ahol többek között az AC/DC, a Whitesnake és a Def Leppard is fellépett, felejthetetlen koncertet adott.”

A zenekar tagjai közül Mike Freeland így fogalmazott: „Elképesztően jó énekes volt!”

A More tagjai azt ígérték, a jövőben is játsszák majd Day dalait, és minden alkalommal gondolni fognak rá:„Őszinte részvétünket fejezzük ki Paul családjának, barátainak és mindazoknak a rajongóknak szerte a világon, akik szerették és tisztelték őt. Tegyetek be tőle egy dalt, tekerjétek fel a hangerőt, és énekeljetek vele! Köszönjük, Paul. Nyugodj rockban!”