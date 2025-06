Programajánló apák napjára: hogyan ünnepeljük az apaságot?

Számos kutatás bizonyította már, hogy az apa szerepe milyen fontos a gyerek életében. Apák napja idén június 15-re esik, amin az édesapákat, valamint az apaságot ünnepeljük. Annak érdekében, hogy méltóképp meg legyen tartva a jeles esemény, hoztunk öt remek programötletet.

Apák napja alkalmából számos program várja az érdeklődőket.

Apák napja programajánló

1. Apák napja a Szentendrei Skanzenben

Valóságos időutazásra invitálja a szentendrei Skanzen az édesapákat és gyerekeiket, ugyanis június 14-én az apák, nagyapák és férfi elődök előtt tisztelgő programmal készül a szabadtéri múzeum. Az egyes településeket bemutató helyszíneken tematikus programok, kézműves foglalkozások várják a résztvevőket, de még egy izgalmas biciklitúrán is részt vehetnek az érdeklődők.

Helyszín: 2000 Szentendre, Sztaravodai utca

Időpont: 2025.június 15.

Jegyár: Felnőtt jegy: 5000 Ft, félárú jegy: 2500 Ft

2. Az esztergomi Aquasziget apák napi meglepetése

A közös élmény és kalandok páratlan módon mélyíthetik el a szülők és gyerekek közötti kapcsolatot. Az Esztergomban található Aquasziget vízipark különleges akcióval készül a családok számára: családi belépőkkel az édesapák ingyenesen léphetnek be a fürdő területére. A kedvezmény mellett mókás versenyek és vetélkedők is várják a fürdőzni vágyókat, egy ilyen program pedig apák napi ajándékként is beválik.

Helyszín: Esztergom, Táncsics Mihály utca 5.

Időpont: 2025. június 15. 9:00-20:00

Kedvezményre jogosult jegytípusok: családi bérlet, részletek a weboldalon

Mikor van apák napja? Magyarországon és sok más országban június harmadik vasárnapján ünneplik apák napját, ami 2025-ben június 15-re esik.

3. Sportnap és apák napja a Czakó utcai sportközpontban

Mi is lehetne jobb program a kellemes nyári időben, mint egy kiadós testmozgás? A Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpont egy dinamikus sportnappal készül apák napjára, ahol többek között csoportos edzések, tematikus beszélgetés dr. Zacher Gáborral, terápiás kutyabemutató, egészségügyi szűrések, koncert, finom falatok, valamint focimeccs várja az érdeklődőket.

Helyszín: 1016 Budapest Czakó u. 2-4.

Időpont: 2025. június 15. 10:00-14:00

Jegyár: ingyenes