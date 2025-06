Súlyos bukás: a bíróság elutasította Justin Baldoni keresetét Blake Lively ellen

Blake Livelyt szexuális zaklatással és zsarolással vádolta Justin Baldoni, ám a bíróság nem adott helyt a keresetnek. A döntés egyértelmű győzelmet jelent Lively számára.

Justin Baldoni és Blake Lively a Velünk véget ér című filmben

Forrás: Getty Images

Justin Baldoni hoppon maradt: a bíróság Blake Lively javára döntött

Lewis Liman amerikai kerületi bíró hétfőn kihirdetett döntése értelmében Justin Baldoni nem perelheti be Blake Livelyt rágalmazás miatt, mivel a színésznő a keresetben tett állításai jogilag védett megnyilatkozásoknak számítanak. A kereset zsarolásra vonatkozó részét a bíró szintén elutasította, mondván: a Lively által gyakorolt nyomás – beleértve a film promóciójának esetleges megtagadását – nem tekinthető jogsértésnek a kaliforniai törvények szerint.

A keresetet a Wayfarer Studios produkciós cég is támogatta, amely januárban közösen indított 400 millió dolláros pert Blake Lively és férje, Ryan Reynolds ellen. A bíróság azonban sem Lively ellen, sem a többi érintett – köztük Reynolds, a színésznő publicistája Leslie Sloane és a The New York Times – ellen nem talált jogi alapot az eljárás folytatására.

A jogvita hátterében a Velünk véget ér című, Colleen Hoover regényéből készült film áll, amely romantikus kezdés után a családon belüli erőszak témáját is feldolgozza. A film augusztusi bemutatója 50 millió dolláros bevételt hozott, ezzel messze túlteljesítve az előzetes várakozásokat – a sikert azonban beárnyékolták a Lively és Baldoni közötti nézeteltérések és jogi konfliktusok.

Baldoni keresete szerint Lively szándékosan vette át a kreatív irányítást a produkció felett, miközben ő és stúdiója kiszorultak a fontos döntésekből. A bíróság viszont nem találta megalapozottnak azokat az állításokat, amelyek Blake Lively szerződésszegésére vagy jogsértésére utaltak.

A színésznő ügyvédei győzelemként értékelték a döntést. Esra Hudson és Mike Gottlieb közös nyilatkozatukban úgy fogalmaztak: „Ez teljes győzelem és igazolás Blake számára, valamint mindazok számára, akiket Justin Baldoni és a Wayfarer alaptalanul kevert bele ebbe a bosszúperbe.”