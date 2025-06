Madeleine McCann eltűnése: újabb sokkoló nyomokat fedeztek fel Christian Brückner rejtekhelyén – a rendőrök is megdöbbentek

A világ egyik legismertebb eltűnési ügyében újabb nyugtalanító részletek láttak napvilágot. A Madeleine McCann: A titkos bizonyítékok nyomában című dokumentumfilm olyan közvetett, de súlyosnak tartott nyomokat mutat be, amelyek ismét Christian Brückner bűnösségére utalnak. A német állampolgár továbbra sem válaszol a rendőrség kérdéseire, vádat pedig mindmáig nem emeltek ellene.

Újabb bizonyítékok kerülhettek elő a Madeleine McCann-ügyben

Forrás: Getty Images

Sokkoló bizonyítékokat tár fel egy dokumentumfilm Madeleine McCann ügyében

A Madeleine McCann: A titkos bizonyítékok nyomában című film főként a Brückner elhagyott portugáliai tanyáján fellelt tárgyakra és dokumentumokra koncentrál. A készítők szerint a helyszínen többek között egy gyermek úszódresszt találtak, valamint különféle gyermekjátékokat, egy maszkot, fegyvereket, és egy 80 gigabájtos merevlemez is előkerült. Ez utóbbi lesz valószínűleg a legfontosabb a nyomozás során.

A dokumentumfilm szerint a meghajtón beteges tartalmú, írásos anyagokat találtak. Egy helyszíni feljegyzésben Christian Brückner állítólag egy kislány megjelenéséről írt a következőképpen: „Egy nagyon kicsi lány lép be a szobába. Biztosan nem idősebb ötévesnél. Szőke, hosszú, copfba kötött haja pimaszul ide-oda pattog, ahogy felém jön. Úgy érzem, mintha a paradicsomban lennék.” Más szövegek éterről, kábításról és gyermekrablási jelenetekről számolnak be, amelyek tartalma erősen még a nyomozókat is megdöbentette. Egy másik részlet szerint a férfi „valami apróságot akart megszerezni és napokig használni”.

A Praia da Luz térségében nemrég lezajlott háromnapos kutatás során portugál és német nyomozók ismét átvizsgálták azt a területet, ahol Brückner korábban táborozott. Bár több műszaki eszközt is bevetettek – ásógépeket, talajradarokat –, a jelentések szerint „semmi érdemlegeset” nem találtak.

A film készítői és a nyomozók is attól tartanak, hogy Christian Brückner örökre magával viszi a titkait, ha nem születik áttörés az ügyben. Bár hivatalos vádemelés nem történt, a dokumentumfilm ismét ráirányította a figyelmet az ügyre, amely már 18 éve megválaszolatlan kérdéseket hagy maga után.