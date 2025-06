Holisztikus munkavállalói jóllét: a munkahelyi boldogság új alapköve

Jó a munkavállalónak, jó a munkáltatónak

Az egyértelmű, hogy miért pozitívum ez a munkavállalónak, de miért éri meg a munkáltatónak? Azért, mert egy kiegyensúlyozott, elégedett munkavállaló lojálisabb, hatékonyabb és kreatívabb, mint egy elégedetlen, boldogtalan alkalmazott.

Nem véletlen, hogy a Lidl több neves elismerésben is részesült:

-Top Employer 2025 díj – a nemzetközi szakma szerint is példaértékű munkáltatói gyakorlat.



-Randstad Employer Brand Research – a magyar munkavállalók szerint is az egyik legvonzóbb munkaadó.



-Ötödszörre is elnyerte a „Megbízható Munkaadó” címet a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarától.

Egy lépéssel közelebb a boldog élethez

A Lid ma már közel 9 500 magyar munkavállalónak biztosít stabil megélhetést, versenyképes fizetést és komoly karrierutat az emberi hozzáállás mellett. Fontos ismét kiemelni, hogy a holisztikus jóllét nem luxus, hanem alapvető emberi igény, hiszen akkor tudunk másokról is gondoskodni, ha mi magunk is jól vagyunk. Szóval, ha egy olyan munkahelyre vágysz, ahol számítasz és segítségre is számíthatsz, akkor a válasz egyértelműen: Lidl.