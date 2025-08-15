És egyszer csak... vége lett − Carrie Bradshaw már soha nem tér vissza, pedig rengeteg kérdésre nem kaptunk választ

És ezzel tényleg vége. Az És egyszer csak… – a Szex és New York folytatása vagy inkább spin-offja – három évad után elérkezett a végső epizódhoz. A készítők, köztük Sarah Jessica Parker és a showrunner, Michael Patrick King egyértelműen kijelentették: ez volt a történet lezárása. Nem cliffhanger, nem egy újabb nagy visszatérésre kacsintó félmosoly – tényleg kész, ennyi volt.

És egyszer csak... Tényleg vége a sorozatnak vagy még lesz folytatás?

És egyszer csak… ennyi volt – Carrie Bradshaw végső tánca

Mielőtt belekezdesz - Vigyázz, a szöveg SPOILERT tartalmaz!

Az És egyszer csak... vagy angol címén az And Just like that utolsó része, a „Party of One” szimbolikus és nagyon is hétköznapi pillanatok keveréke lett. Carrie, aki évtizedeken át New York pezsgő társasági életének egyik ikonja volt, most teljesen egyedül táncol a lakásában. Miközben megold egy apró háztartási malőrt (igen, dugulás is akad a történetben, ami akár egy metafora is lehetne), majd egy utolsó mondattal zárja le az új könyvét:

A nő nem volt egyedül, csak önmagával.

Ez a kép egyszerre ad egyfajta szabadságot és szomorúságot. Carrie nem egy férfi oldalán, nem a barátnőkkel koccintva, hanem önmagát választva lép ki a történetből. Stílusosan, persze - de a háttérben ott a kérdés: tényleg ezt akartuk látni húsz év után?

Imádtuk, de bele is fáradtunk

Amikor a sorozat elindult, a nosztalgia szinte kézzel fogható volt. Jó volt újra látni Carrie Manolóját, Charlotte finom sznobizmusát és Miranda cinikus pragmatizmusát. Csakhogy az évek alatt a lendület lassan elfogyott. A történetszálak néha túl kuszák lettek, a karakterfejlődés pedig sokszor inkább körbe-körbe járt, mint előre. Szerettük, mert a régi időket idézte, de közben néha azon kaptuk magunkat, hogy már csak megszokásból nézzük. Mert a karakterek szinte barátnőinkké váltak, ami ugyan családias közeget teremt, de egyben egy kemény monotonitást is ad.

Carrie most már tényleg elbúcsúzik.

Forrás: Entertainment Pictures

A nyitva hagyott történetek

Hiába hirdették teljes lezárásként, több szál is lógva maradt, ami felett nem lehet csak úgy elsuhanni:

A barátságok: Charlotte és Miranda szinte mellékszereplőkké váltak a fináléban. Ott vannak, de nincs igazi közös pillanat – csak csendes eltávolodás.

Miranda és Carrie közötti feszültség nem oldódott fel - mintha az alkotók többet rápillantanának a karakterekre, mint reagálnának rájuk.

Rock útkeresése: Charlotte gyermeke továbbra is az önazonosságát keresi, de a történetszálat nem zárták le.

Samantha kérdőjel: a rajongók várták, hátha még egyszer látjuk Kim Cattrallt, de a karakter gyakorlatilag csak említés szintjén létezik.

Harry (Charlotte férje) rákkal való megküzdését és Lisa esetleges félrelépését csak említették, de nem vezették tovább.

Egy korszak vége vagy csak új kezdet?

Michael Patrick King szerint ez a végső lezárás. Nem lesz újabb évad, sem nagy visszatérés. És valahol ez így méltó. Carrie Bradshaw nem a nagy szerelmi happy enddel búcsúzik, hanem azzal, hogy önmagában találja meg a társaságot. Ez egyszerre egy felszabadító üzenet és kicsit keserű szájíz is.