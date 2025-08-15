Szombaton tetőzik a kánikula: 40 fokot is meghaladja a forróság

Ma egy-két északi, északkeleti vármegye kivételével 25 fok felett, a középső, illetve a déli országrészben 27 fok felett - van ahol 29 fok közelében- alakulhat a napi középhőmérséklet. Szombaton már 25 és 27 fok felett, az ország középső és déli megyéiben 29 fok felett alakul majd a napi átlaghőmérséklet - írja a Met.hu.

A szombati időjárás szinte elviselhetetlen lesz

A ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal - olvasható a Köpönyegen.

Szombaton tetőzik a kánikula

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet.