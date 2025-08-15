Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 15., péntek Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
időjárás

Szombaton tetőzik a kánikula: 40 fokot is meghaladja a forróság

időjárás kánikula hőség
Life.hu
2025.08.15.
Lesz, ahol közel 30 fok lesz a szombati napi középhőmérséklet. Vasárnapra egy picit hűvösebbre fordul az időjárás.

Ma egy-két északi, északkeleti vármegye kivételével 25 fok felett, a középső, illetve a déli országrészben 27 fok felett - van ahol 29 fok közelében- alakulhat a napi középhőmérséklet. Szombaton már 25 és 27 fok felett, az ország középső és déli megyéiben 29 fok felett alakul majd a napi átlaghőmérséklet - írja a Met.hu.

A szombati időjárás szinte elviselhetetlen lesz
A szombati időjárás szinte elviselhetetlen lesz
Forrás: Ripost

A szombati időjárás szinte elviselhetetlen lesz

A ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal - olvasható a Köpönyegen

Szombaton tetőzik a kánikula
Forrás: Met.hu

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet.

Aki teheti szombaton a legmelegebb órákban ne tartózkodjon a napon, ha kimozdulunk érdemes világos, könnyű és szellős ruházatot és széles karimájú kalapot választani. A folyadékpótlásra is folyamatosan figyelni kell és a fényvédelem is elengedhetetlen. Fontos tudni, a városi betonrengetegben a hőérzet akár 5–7 fokkal is meghaladhatja a tényleges hőmérsékletet. Ha úgy érzed napszúrást kaptál azonnal pihenj árnyékban vagy a hűvös lakásban. A hőguta ennél súlyosabb, akár életveszélyes is lehet.

Homokszem került a gépezetbe? Selena Gomez nem jelent meg Brooklyn Beckhamék eskümegújításán

Feloszlott a hármas csapat? Nem tudni, de annyi bizonyos, hogy Selena Gomez nem volt ott Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújításán. Vajon oldalt választott az énekeső a Beckham-vitában?

Retteg a királyi család — Károly király inasa elárulta, mi a Harryvel kapcsolatos legnagyobb félelmük

Grant Harrold királyi komornyik szerint Harry herceg és Meghan Markle valószínűleg a korábbinál óvatosabbak lesznek az új Netflix-megjelenéseikben, nehogy még több felfordulást okozzanak, de van egy dolog, amitől a királyi család mégis retteg.

Influenszer akart lenni, cápaeledel lett belőle: nagy árat fizetett a sikerért egy nő

Egy nő cápával akart szelfizni, de nem számolt azzal, hogy a hal nem tudja, mi az a tartalomstratégia. Azóta sem szívesen emlékszik arra a képre, ami sosem készült el, mert a cápa még a katintás előtt beleharapott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu