Szombaton tetőzik a kánikula: 40 fokot is meghaladja a forróság

Ma egy-két északi, északkeleti vármegye kivételével 25 fok felett, a középső, illetve a déli országrészben 27 fok felett - van ahol 29 fok közelében- alakulhat a napi középhőmérséklet. Szombaton már 25 és 27 fok felett, az ország középső és déli megyéiben 29 fok felett alakul majd a napi átlaghőmérséklet - írja a Met.hu.
A ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal - olvasható a Köpönyegen.
Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet.
Aki teheti szombaton a legmelegebb órákban ne tartózkodjon a napon, ha kimozdulunk érdemes világos, könnyű és szellős ruházatot és széles karimájú kalapot választani. A folyadékpótlásra is folyamatosan figyelni kell és a fényvédelem is elengedhetetlen. Fontos tudni, a városi betonrengetegben a hőérzet akár 5–7 fokkal is meghaladhatja a tényleges hőmérsékletet. Ha úgy érzed napszúrást kaptál azonnal pihenj árnyékban vagy a hűvös lakásban. A hőguta ennél súlyosabb, akár életveszélyes is lehet.
