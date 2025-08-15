Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hatalmas bakit vétett a brit királyi család: a 75 éves Anna hercegnő hanyagság vagy az AI áldozata lett

Buckingham-palota baki Anna hercegnő születésnap
Hibázott a Buckingham-palota. A királyi weboldalon megjelent összeállításban egy pont valótlan információt közölt az Anna hercegnő 75. születésnapja alkalmából közzétett hivatalos ténylistájában. Ezt később eltávolították.

A palota 75 tény Anna hercegnőről címmel jelentette meg az érdekességek listáját, ám az egyik pont komoly tévedést tartalmazott: azt állította, hogy a hercegnőnek két mostohagyermeke van második férjétől, Sir Timothy Laurence-től, név szerint Tom és Amy Laurence.

Anna hercegnő 75 éves lett
Forrás: Getty Images Europe

Téves adat került Anna hercegnő születésnapi ténylistájába

A rajongók hamar kiszúrták a pontatlanságot, mivel Anna hercegnőnek valójában két gyermeke született Mark Phillips brit katonatiszttel történt első házasságából: Zara Tindall és Peter Phillips. Sir Timothy Laurence, akivel 1992 decemberében kötött házasságot, korábban nem volt nős, és nem születtek gyermekei. A valóságban Anna hercegnő volt Sir Tim első felesége. Nem ismert, honnan származott a téves információ, de ugyanez a hiba évekkel korábban a Woman & Home magazinban is megjelent. Felmerült a gyanú, hogy a királyi weboldal cikkének szerzője mesterséges intelligenciát használt, amely ezt az adatot egy 2023-as cikkből vehette át − írja a The Sun.

A palota reagált a bakira

„Ellenőriztük a tényeket, és ez egy késői kiegészítés volt, egy megbízhatónak tűnő online kiadványból származott, amelyet sajnos nemellenőriztek. Nem használtunk mesterséges intelligenciát” − nyilatkozta a palota.  A hibás állítást röviddel azután eltávolították a hivatalos weboldalról, hogy a királyi család követői felhívták rá a figyelmet.

