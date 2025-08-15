Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 15., péntek

„A színészet hülyeség" – Ezek voltak a kedvenc beszólásaink a 35 éves Jennifer Lawrence-től

A ma 35 éves Jennifer Lawrence.
Getty Images Europe - Pascal Le Segretain
baki Jennifer Lawrence beszólás Az éhezők viadala
Kővári F. Luca
2025.08.15.
Ő egy igazán emberarcú sztár, aki számos gálán és tévéshow-ban megmutatta már nekünk páratlan humorát. Lássuk a kedvenc beszólásainkat, frappáns válaszainkat Jennifer Lawrence színésznőtől!

Jennifer Lawrence-től megszokhattuk, hogy szégyentelenül és őszintén vállalja a véleményét. Színészi imázsa leginkább arra épül, hogy frappánsan mer beszólni és kritizálni bármit, bármiféle tapintatosság nélkül. Egy nyílt, gátlástalan humoros sztár, akit ezért érezhetnek olyan megközelíthetőnek és már szinte „jó barátnőnek” a rajongói.

Jennifer Lawrence-től a kedvenc beszólásaink egyike az Oscar-gálához kötődik.
Forrás: Getty Images North America

Mik a kedvenc beszólásaink Jennifer Lawrence színésznőtől?

Az Oscar-díjas amerikai színésznő olyan neves filmekben játszott főszerepeket, mint a  Winter’s Bone – A hallgatás törvénye és Napos oldal (Bradley Cooper mellett), de az igazi sikert 

Az éhezők viadala trilógia hozta el neki, amiben Katniss Everdeen szerepébe bújt 2012-ben. 

Később a Joy, az Anyám! és a Vörös veréb című filmekben is kiemelt szereplőket alakított. Születési évfordulója alkalmából, most nem a nagyszerű színészi tehetségét vennénk górcső alá, hanem a kedvenc humoros beszólásait, amik számos örömteli pillanatot okoztak nekünk. Lássuk a leleményes, csattanókkal teli megjegyzéseit, amik a mai születésnapon mosolyra derítenek majd!

1. 2013 − Az Oscar-gála és a nagy bukás

Aki követte az akkori gálát, az még emlékezhet arra a kivételes pillanatra, amikor Jennifer megnyerte a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat, majd a színpadra fellépdelve megbotlott a ruhájában, és hatalmasat esett a lépcsőn. A közönség álló ovációval tapsolta meg, mire Jennifer azzal tette még ikonikusabbá a pillanatot, hogy diszkrét, önironikus humorral reagált az apró bakijára: 
 

Ti csak azért álltok, mert elestem, és ez rohadt kínos, de azért köszi. 

Az egész teremnek és a tévét néző közönségnek is felejthetetlen örömet okozott ezzel, amit még évek után is felemlegetünk.

2. 2013 − Az interjú, amelyben lerombolta a színészek körüli mítoszt

Jennifernek mindenről megvan a véleménye! Nem kivétel ez alól a saját szakmája sem, amiről éles kritikát fogalmazott meg egy fotózással teli interjú során. Jennifer azzal poénkodott, hogy a színészet valójában egy nevetséges foglalkozás, ha az ember objektíven nézi. 
 

Nem akarok tiszteletlen lenni, de a színészet hülyeség.


Mondhatnánk, hogy milyen cinikus, de ez hasonlóan az előző példához inkább egy önkritikus és humoros megjegyzés volt. Attól függetlenül azonban, hogy Jennifer így lehúzta saját hivatását, nyilvánvalóan nagyon komolyan veszi és alaposan felkészül egy-egy szerepre.

3. Kendőzetlen őszinteség egy talk show-ban

A riporter arról kérdezte Jennifert, hogy merre van az Oscar-szobra? Hol tartja a felbecsülhetetlen eszmei értékű, sok színész által egy egész életen át vágyott ereklyét? Jennifer már szinte flegmán csak annyit válaszolt:
 

Azt hiszem, Kentuckyban. Remélem. Ha nem, akkor elveszett.

A laza, fesztelen hozzáállása a díjakhoz, és úgy általánosságban a beszélgetős műsorokhoz megmutatja, hogy Jennifer a színészi karrierjében nem ezeket tekinti hangsúlyosnak, sokkal inkább az önmegvalósításért és az alkotásért színészkedik.

4. Bradley Cooper sem menekülhetett a kíméletlen (de baráti) megjegyzésétől

Egy közös sajtótájékoztató alkalmával Jennifer már szinte nyálas, túlontúl hízelgő módon kezdte bemutatni színész partnerét: 
 

Cooper több nyelven beszél és zseniális tehetség. Sajnálatos, hogy ilyen csúnya. 


A közönség és Bradley Cooper is értette Jennifer fanyar humorát, és mindenki jól tudta a teremben, hogy a színésznő csakis szeretetből kritizálja kollégáját ilyen beszólásokkal.

5. Perverz elszólás 

A Hunger Games filmadaptációk sikere után, gyakran járt fanfiction találkozókra, ahol a rajongók hatalmas lelkesedéssel várták, hogy élőben is láthassák a színésznőt. Amikor egyik Éhezők viadala fan úgy olvasta fel a kérdését, hogy Katniss és Peeta páros becenevét „Peetniss”-nek ejtette, Jennifer kapásból visszakérdezett, hogy:
 

Úgy érted, Penis?

A gyors poénja, váratlan és véletlen volt, de a közönség dőlt a nevetéstől. 

Jennifer Lawrence tehát nem fél megmutatni önmagát, ezért is rajonganak érte annyian. Reméljük, a 35 éves színésznőtől a jövőben is számíthatunk viccel elszólásokra, mert ezek mind üde színfoltok Hollywoodban, ahol minden a tökéletességről szól.
 

