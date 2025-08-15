„A színészet hülyeség" – Ezek voltak a kedvenc beszólásaink a 35 éves Jennifer Lawrence-től

Jennifer Lawrence-től megszokhattuk, hogy szégyentelenül és őszintén vállalja a véleményét. Színészi imázsa leginkább arra épül, hogy frappánsan mer beszólni és kritizálni bármit, bármiféle tapintatosság nélkül. Egy nyílt, gátlástalan humoros sztár, akit ezért érezhetnek olyan megközelíthetőnek és már szinte „jó barátnőnek” a rajongói.

Jennifer Lawrencetől a kedvenc beszólásaink egyike az Oscar-gálához kötődik.

Forrás: Getty Images North America

Mik a kedvenc beszólásaink Jennifer Lawrence színésznőtől?

Az Oscar-díjas amerikai színésznő olyan neves filmekben játszott főszerepeket, mint a Winter’s Bone – A hallgatás törvénye és Napos oldal (Bradley Cooper mellett), de az igazi sikert

Az éhezők viadala trilógia hozta el neki, amiben Katniss Everdeen szerepébe bújt 2012-ben.

Később a Joy, az Anyám! és a Vörös veréb című filmekben is kiemelt szereplőket alakított. Születési évfordulója alkalmából, most nem a nagyszerű színészi tehetségét vennénk górcső alá, hanem a kedvenc humoros beszólásait, amik számos örömteli pillanatot okoztak nekünk. Lássuk a leleményes, csattanókkal teli megjegyzéseit, amik a mai születésnapon mosolyra derítenek majd!

1. 2013 − Az Oscar-gála és a nagy bukás

Aki követte az akkori gálát, az még emlékezhet arra a kivételes pillanatra, amikor Jennifer megnyerte a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat, majd a színpadra fellépdelve megbotlott a ruhájában, és hatalmasat esett a lépcsőn. A közönség álló ovációval tapsolta meg, mire Jennifer azzal tette még ikonikusabbá a pillanatot, hogy diszkrét, önironikus humorral reagált az apró bakijára:



Ti csak azért álltok, mert elestem, és ez rohadt kínos, de azért köszi.

Az egész teremnek és a tévét néző közönségnek is felejthetetlen örömet okozott ezzel, amit még évek után is felemlegetünk.

2. 2013 − Az interjú, amelyben lerombolta a színészek körüli mítoszt

Jennifernek mindenről megvan a véleménye! Nem kivétel ez alól a saját szakmája sem, amiről éles kritikát fogalmazott meg egy fotózással teli interjú során. Jennifer azzal poénkodott, hogy a színészet valójában egy nevetséges foglalkozás, ha az ember objektíven nézi.



Nem akarok tiszteletlen lenni, de a színészet hülyeség.



Mondhatnánk, hogy milyen cinikus, de ez hasonlóan az előző példához inkább egy önkritikus és humoros megjegyzés volt. Attól függetlenül azonban, hogy Jennifer így lehúzta saját hivatását, nyilvánvalóan nagyon komolyan veszi és alaposan felkészül egy-egy szerepre.