„A színészet hülyeség" – Ezek voltak a kedvenc beszólásaink a 35 éves Jennifer Lawrence-től

Jennifer Lawrence-től megszokhattuk, hogy szégyentelenül és őszintén vállalja a véleményét. Színészi imázsa leginkább arra épül, hogy frappánsan mer beszólni és kritizálni bármit, bármiféle tapintatosság nélkül. Egy nyílt, gátlástalan humoros sztár, akit ezért érezhetnek olyan megközelíthetőnek és már szinte „jó barátnőnek” a rajongói.
Az Oscar-díjas amerikai színésznő olyan neves filmekben játszott főszerepeket, mint a Winter’s Bone – A hallgatás törvénye és Napos oldal (Bradley Cooper mellett), de az igazi sikert
Az éhezők viadala trilógia hozta el neki, amiben Katniss Everdeen szerepébe bújt 2012-ben.
Később a Joy, az Anyám! és a Vörös veréb című filmekben is kiemelt szereplőket alakított. Születési évfordulója alkalmából, most nem a nagyszerű színészi tehetségét vennénk górcső alá, hanem a kedvenc humoros beszólásait, amik számos örömteli pillanatot okoztak nekünk. Lássuk a leleményes, csattanókkal teli megjegyzéseit, amik a mai születésnapon mosolyra derítenek majd!
Aki követte az akkori gálát, az még emlékezhet arra a kivételes pillanatra, amikor Jennifer megnyerte a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat, majd a színpadra fellépdelve megbotlott a ruhájában, és hatalmasat esett a lépcsőn. A közönség álló ovációval tapsolta meg, mire Jennifer azzal tette még ikonikusabbá a pillanatot, hogy diszkrét, önironikus humorral reagált az apró bakijára:
Ti csak azért álltok, mert elestem, és ez rohadt kínos, de azért köszi.
Az egész teremnek és a tévét néző közönségnek is felejthetetlen örömet okozott ezzel, amit még évek után is felemlegetünk.
Jennifernek mindenről megvan a véleménye! Nem kivétel ez alól a saját szakmája sem, amiről éles kritikát fogalmazott meg egy fotózással teli interjú során. Jennifer azzal poénkodott, hogy a színészet valójában egy nevetséges foglalkozás, ha az ember objektíven nézi.
Nem akarok tiszteletlen lenni, de a színészet hülyeség.
Mondhatnánk, hogy milyen cinikus, de ez hasonlóan az előző példához inkább egy önkritikus és humoros megjegyzés volt. Attól függetlenül azonban, hogy Jennifer így lehúzta saját hivatását, nyilvánvalóan nagyon komolyan veszi és alaposan felkészül egy-egy szerepre.
A riporter arról kérdezte Jennifert, hogy merre van az Oscar-szobra? Hol tartja a felbecsülhetetlen eszmei értékű, sok színész által egy egész életen át vágyott ereklyét? Jennifer már szinte flegmán csak annyit válaszolt:
Azt hiszem, Kentuckyban. Remélem. Ha nem, akkor elveszett.
A laza, fesztelen hozzáállása a díjakhoz, és úgy általánosságban a beszélgetős műsorokhoz megmutatja, hogy Jennifer a színészi karrierjében nem ezeket tekinti hangsúlyosnak, sokkal inkább az önmegvalósításért és az alkotásért színészkedik.
Egy közös sajtótájékoztató alkalmával Jennifer már szinte nyálas, túlontúl hízelgő módon kezdte bemutatni színész partnerét:
Cooper több nyelven beszél és zseniális tehetség. Sajnálatos, hogy ilyen csúnya.
A közönség és Bradley Cooper is értette Jennifer fanyar humorát, és mindenki jól tudta a teremben, hogy a színésznő csakis szeretetből kritizálja kollégáját ilyen beszólásokkal.
A Hunger Games filmadaptációk sikere után, gyakran járt fanfiction találkozókra, ahol a rajongók hatalmas lelkesedéssel várták, hogy élőben is láthassák a színésznőt. Amikor egyik Éhezők viadala fan úgy olvasta fel a kérdését, hogy Katniss és Peeta páros becenevét „Peetniss”-nek ejtette, Jennifer kapásból visszakérdezett, hogy:
Úgy érted, Penis?
A gyors poénja, váratlan és véletlen volt, de a közönség dőlt a nevetéstől.
Jennifer Lawrence tehát nem fél megmutatni önmagát, ezért is rajonganak érte annyian. Reméljük, a 35 éves színésznőtől a jövőben is számíthatunk viccel elszólásokra, mert ezek mind üde színfoltok Hollywoodban, ahol minden a tökéletességről szól.
