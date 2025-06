Videójáték a párkapcsolatban – Hogyan találhatjátok meg az egészséges egyensúlyt?

Zavar, hogy a pasid sokat játszik videójátékokkal és nem foglalkozik veled eleget? Már épp azon gondolkodsz, hogy kivágod a számítógépét az ablakon? Vagy esetleg épp te vagy a nagyobb gamer kettőtök közül, és azon agyalsz, hogyan oldd meg a szabadidő felosztását? Akárhogy is, a modern párkapcsolatokban egyre gyakrabban merül fel a kérdés: hogyan fér meg egymás mellett a szenvedélyes videójátokozás és az intimitás? Az alábbiakban megvizsgáljuk, miként lehet harmóniát teremteni a digitális világ és a valós érzelmek között.

Az intimitás felett átvette a hatalmat a videójáték?

Nem a videójáték a probléma

Mindenkinek szüksége van arra, hogy egy kicsit elvonuljon. Nem attól válik valaki rossz partnerré, mert szeret elmerülni egy izgalmas történetben, stratégiai küldetésben vagy kompetitív küzdelemben. A kérdés inkább az, hogyan mennyi időt vesz el a virtuális térben való kalandozás a párkapcsolattól. Amennyiben a kapcsolatotokra kevesebb idő jut, mint xp gyűjtésre, akkor lehet, hogy változtatni kell majd. Ha a videojáték a kikapcsolódás eszköze, akkor még segíthet is, hiszen egy-egy izgalmas virtuális kaland után feltöltődve a játékos jobban tud majd jelen lenni a kapcsolatban. Még jobb, ha a gamelésből közös hobbi lesz, hiszen akkor közösen is tudtok együtt időt tölteni egy-egy virtuális kaland közben. De ha azt veszed észre, hogy a pasid már szex helyett is inkább a kedvenc videójátékával játszik, akkor jobb szakembert bevonni.

5 dolog, amit érdemes észben tartani