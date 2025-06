Titokban megnősült Hollywood búsképű lovagja? — Párja hatalmas gyémánt jegygyűrűvel az ujján jelent meg a Ballerina premierjén

Keanu Reeves és Alexndra Grant szerelme a tökéletes, nyugodt, viharoktól mentes párkapcsolat mintaképe. Sehol egy kilengés, sehol egy szenzáció. Legalábbis így volt ez eddig. Most azonban hivatalos fotókon is láthatóvá vált a színész gyűrűsujján az a gyémánt karikagyűrű, amiben már korábban is készültek róla homályos lesifotók. Lehet, hogy a pletykák nem is voltak olyan légből kapottak, és Keanu életében először tényleg megnősült?

Megnősülhetett Keanu Reeves?

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Keanu Reeves és Alexandra Grant a Ballerina premierjén keveredett gyanúba

A Ballerina a John Wick-franchise legújabb része, amelyben Ana de Armas játssza a főszerepet, Eve Macarrót, Keanu pedig visszatér, hogy újra eljátssza a bérgyilkos John Wick szerepét.

A 60 éves Keanu és partnere, Alexandra kézen fogva sétáltak végig a vörös szőnyegen. Annak ellenére, hogy emberek vették körül őket, ahogy beszélgettek és egymásra mosolyogtak, úgy tűnt, mintha a pár a saját kis szerelmi buborékában lenne.

Miután elfoglalták a helyüket a fotósok előtt, és még mindig ugyanolyan erősen szorították egymás kezét. A sasszemű rajongók még így is észrevették, hogy Alexandra gyémántgyűrűt viselt a gyűrűsujján, és ez tovább táplálta a legújabb találgatásokat, miszerint a pár titokban összeházasodott.

Ha a pár titokban valóban összekötötte az életét, az azt jelentené, hogy Keanu Reeves életében először megnősült, de ha így is van, nagy bejelentésre nem számíthat a nagyérdemű, mivel a színész és képzőművész szerelme nem arról híresek, hogy nyilvánosan teregetik ki a családi titkokat és eseményeket.