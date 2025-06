Nem olvasol esti mesét a gyereknek? Ilyen károkat okozhatsz benne!

Régen elképzelhetetlen volt, hogy a szülők ne olvastak volna a gyerekeiknek. Fontos része volt a gyereknevelésnek és a meseolvasás volt a kedvenc lefekvés előtti rituálé, amit minden kicsi izgatottan várt. Mára már ez azonban jelentősen átalakult. Több Z generációs szülő is panaszkodik, hogy a feladatok terhe alatt egyre kevesebb ideje és energiája jut mesét olvasni gyerekének. A meseolvasás bár csodálatos együtt töltött idő, de sokkal egyszerűbb leültetni a gyereket a tévé elé, ahol milliónyi mesét nézhetnek. Az olvasással megspórolt idő alatt pedig a szülő intézhet más tevékenységeket, például főzhet, takaríthat. Kérdés, hogy valóban jó irány-e ez így? Hiszen a meseolvasás, illetve a későbbiekben az olvasás bizonyítottan jó hatással van a gyerekek agyára és emellett a tanulásban is segítheti őket.

A Z generáció gyerekeinek is járna az esti mese

A mai gyerekeknek is szüksége lenne a mesékre! Egy felmérésből kiderült, hogy a Z generációs szülők közel fele egyre kevesebbet olvas a gyerekeinek.

„Nem tudom, ki kapott anyatejet, de azt igen, kihez olvasnak minden este.”

- ez az idézet egyre több pedagógus posztjában, videójában jelenik meg a közösségi média oldalakon. Ezzel igyekeznek felhívni a figyelmet arra, hogy az olyan klasszikus szülői rutinok, mint az olvasás is lehet trendi.

A HarperCollins jelentése szerint 2012-ben még a szülők 64%-a olvasott rendszeresen 5 éves kora előtt a gyerekének, mára pedig ez az arány 41%-ra csökkent. A felmérésből az is kiderült, hogy az 5-10 évesek csupán harmada olvas ma már önszántából, pedig tíz évvel ezelőtt ez az arány még 50% volt. Ennek fő okai között a szülők részéről szerepelt a túlterheltség okozta kimerültség, az időhiány és hogy nem tartják élvezetesnek a meseolvasást, sem ők, sem a gyerekek. A kicsiket is annyi inger éri, hogy lassan már képtelenek lelassulni és hosszabb távon figyelni a történetre, egyszerűen nem köti le őket. Ez pedig már a tinédzserek esetében is azt eredményezi, hogy hamarabb elindítanak egy sorozatot a Netflixen, mint hogy akár órákra elmerüljenek egy izgalmas könyvben, persze tisztelet a kivételnek. Érdekes megfigyelni azt is, hogy bár a képernyő odaszegezi a figyelmüket és leköti őket, az olvasás közben már néhány perc után elkezdenek szaladgálni, vagy teljesen mással foglalkozni.

Spencer Russell egykori tanár szerint sajnos szomorú tény, hogy ma már egy este olvasott mese nem tudja felvenni a versenyt egy rövid, pörgős TikTok videóval.

Pedig az olvasás hatása az agyra számos pozitív hatással bír, többek között:

az empátia fejlődése,

a szókincs bővülése,

a megértési képesség fejlődése,

és fejleszti az érzelmi intelligenciát is, hogy csak néhányat említsünk.

Ezzel szemben a képernyő eltöltött idő nem adja meg mindezt a gyerekek számára. Ha pedig a gyerekek jellemzően kevesebbet olvasnak, később ennek az lesz a hátulütője, hogy nehezebben fognak boldogulni az iskolában is.