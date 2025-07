A Coldplay-botrány megelőzhető lett volna: ha a párod ennek az 5 dolognak az egyikét is csinálja, tuti megcsal

Miközben Chris Martin, Coldplay-frontember énekelt, a stadion kivetítőjén karrierek, sőt, életek hullottak porba: a botrány abból adódott, hogy a csókkamera épp Andy Byron techvezért mutatta, ahogy épp nagy átéléssel ölelete a HR-esét, így sikerült mindekttejüknek ország-világ előtt lebukni – miközben mindekettejüket otthon várta a párja. Amikor rájöttek, hogy lebuktak, próbáltak elrejtőzni a kamera elől, amiből megannyi mém született. Byron idáig az Astronomer CEO-ja volt, de neki most egészen biztosan tönkrement a házassága, a karrierje és valószínűleg a felesége leperli róla az alsógatyáját is. A párkapcsolati szakértők rámutatnak, egy lebukás csak ritkán sikerül ennyire látványosra: a megcsalás első jelei ugyanis a hálószobában mutatkoznak meg. Ha az alábbi öt pont közül bármit is felismersz a saját kapcsolatodban, ideje elkezdened gyanakodni.

A lebukás pillanata a Coldplay csókkamerájában.

Forrás: Northfoto

Nem kell egy Coldplay-koncertig várni a lebukáshoz: ezek a megcsalás jelei a hálószobában

1. A "foreplay"-ből Coldplay lesz: látszik az arcán, hogy közben valahol máshol jár

Nem néz rád. Nem kérdezi, hogy jó volt-e. Nem akar összebújni. Egyszerűen csak elmerül a gondolataiban – vagy valaki másban, fejben legalábbis biztosan. A pszichológusok szerint ez az egyik leggyakoribb korai intő jel: amikor a test még ott van, de a lélek már elindult máshová.

2. Hirtelen kreatív lesz – Túl kreatív

A semmiből egyszer csak sokkal virgoncabb lesz. Új pózok és technikák kerülnek a repertoárba, amikről előtte soha nem beszéltetek és soha nem is próbáltatok. Sok hűtlen férfi sokszor a szeretőjétől hoz új ötleteket.

3. Szexuális érdektelenség vagy túlfűtöttség – Egyik sem jó jel

A túl sok és a túl kevés együttlét is lehet gyanús. Az utóbbival a bűntudatukat kompenzálják, az előbbi pedig a másik félhez való érzelmi és testi kötődés jele. Ha hirtelen változást tapasztalsz a libidójában, kérdezz rá – de ne lepődj meg a terelésen.

4. Nincs utójáték – Csak gépies ágyjelenet

Korábban még volt egy kicsi összebújás, simogatás, egy kis hülyéskedés, nevetés, vagy csak csendes egymás mellett fekvés. Most meg? Mint egy munkafolyamat, aminek van eleje és vége, de köze sincs semmihez, amit intimitásnak hívunk. Az az elhidegülés kezdete – csak észre kell venni.