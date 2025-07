Így szenved Vajna Tímea a szülés után: kendőzetlenül a császármetszés fájdalmas valóságáról

Császármetszés után

És bár mindezt gyakran higgadt szakmai precizitással végzik az orvosok, az anyák számára ez nemcsak fizikai, hanem érzelmi hullámvasút is. A császármetszés után például homokkal töltött zsák kerül a hasra, dréncső vezeti el a váladékot és a spinális vagy epidurális érzéstelenítés utóhatását elkerülendő - ami akár több napos migrénszerű fejfájás is lehet - több órán át nem lehet felkelni, még a fejet sem tanácsos megemelni. Történik mindez úgy, hogy közben ott az újszülött baba, akit az anya ölelne, szoptatna, de ezt fekve nagyon nehéz megtenni. Miután végre először ülhet fel a friss anyuka, jön rá igazán, hogy mit is jelent a császármetszés. Sebfájdalom és félelem, nehogy felszakadjanak a varratok. A hasizom gyakorlatilag napokra kivonja magát a munka terhe alól, így oldalra dőlve, a felhúzott lábakat átkarolva lehet csak felülni - ami szintén fáj, hiszen ilyenkor a császármetszés vágásának helyét nyomja a láb -, vagy valaki segítségével.