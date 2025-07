Ma 15 éve, hogy megalakult a One Direction: ezeket biztos nem tudtad róluk

Mondjunk együtt egy hatalmas, szívből jövő „köszönöm”-öt az angol X Factornak: 2010. július 23-án ezen a színpadon született meg a modern popzene egyik legikonikusabb fiúbandája, a One Direction. Azóta eltelt 15 év, de a hatásuk és a szívverésünk még mindig nem csillapodott.

One Direction 2014-ben

Forrás: Getty Image

A One Direction tagjai – Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne és Zayn Malik – eredetileg szólóénekesként indultak az X Factorban, ám a verseny boot camp szakaszában a zsűri úgy döntött, együtt még nagyobb jövő vár rájuk. És milyen igazuk volt! Azóta több millió eladott lemez, teltházas stadionturnék és rajongók milliói bizonyítják: valami egészen különleges született akkor.

One direction zenekar

Forrás: Getty Image

Dolgok, amiket az elszánt rajongók kiderítettek a One Directionról

A fiúzenekar elképesztő rajondótáborral rendelkezik, még most 15 év elteltével is. A 1D csajok elszántak, megszállítottak és hihetetlen kutatómunkát végeztek a One Direction-tagokkal kapcsolatban. Tudták, hogy Harry Styles milyen fogkefét használ, de kiderítették azt is, melyik Niall kedvenc samponja, és bizonyos izgalmas méreteket is.

Most összegyűjtöttük a legdurvább információkat, amiket a rajongók megszereztek a banda aktív évei alatt.

A One Direction tagjainak pontos születési ideje és súlya

Louis: 1991. december 24. 13:47- 3,3112 kg

Zayn: 1993. január 12. 10:00- 3,6287 kg

Liam: 1993. augusztus 29. 13:00- 4,3999 kg

Harry: 1994. február 01. 0:06- 4,2229 kg

Niall: 1993. szeptember 13. 8:15- 4,5359 kg

Jobb- vagy balkezesek a One Direction tagjai?

Louis: jobbkezes

Zayn: jobbkezes

Liam: jobbkezes

Harry: jobkezes

Niall: balkezes

A One Direction tagjainak vércsoportjai

Louis: 0

Zayn: B

Liam: AB

Harry: B

Niall: A

A One Deriction tagjainak intim méretei

Louis: 18cm ( 7,4 inch)

Zayn: 19 cm (7,8 inch)

Harry: 22 cm ( 8, 8 inch)

Niall: 17 cm ( 7 inch)

Ezek mellett képről pontosan tudjuk, hogy néz ki az ujjalenyomatuk és az akkori pontos címüket is megtudták. A megszállottság és a szeretet határán egyensúlyozó rajongói munka már-már tudományos szintet ért el, és valahol ebben rejlik a One Direction-jelenség varázsa is.