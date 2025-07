Vajna Timi a szülésről: „Minden tiszteletem azoké nőké, akik átestek ezen"

A friss édesanya közösségi oldalán osztotta meg tapasztalatait a szülés utáni időszakról. Vajna Timi nehezebbnek él meg ezt, mint magát a várandósságot.

Megszületett Vajna Timi kislánya

Forrás: https://www.instagram.com/timeavajna

Palácsik-Ráthonyi Tímea néhány nappal ezelőtt adott életet második gyermekének, Haileynek – a hírt Kandász Andrea jelentette be a TV2 Mokka című műsorában. Az üzletasszony most az Instagram-oldalán jelentkezett be, másodszor posztolt a szülés óta: első posztjában azt ígérte, hogy hamarosan megmutatja követőinek újszülött kislányát, míg új bejegyzésében már a szülés utáni fizikai és lelki nehézségekről vallott.

Vajna Timi szülés után: nehezebb most neki, mint a terhesség alatt

„Szerettem ezt az utat minden nehézségével együtt... nagyon gyorsan elrepült, azt mondhatom, hogy a szülés utáni időszak számomra nehezebb. A császármetszés utáni felépülés és a fájdalmas tejleadás, a rendkívül fájdalmas szoptatás az elején 😩... Minden tiszteletem azoké nőké, akik átestek ezen, akár egyszer, akár többször. A fájdalom emlékké válik... hihetetlen, hogy a női szervezet mennyi mindent kibír" - írta.

Palácsik-Ráthonyi Tímea és férje, Ráthonyi Zoltán első gyermeke, a kis Ben 2025 elején született meg. A kisfiút béranya hozta világra. Hailey érkezésével most már kétgyermekes családdá váltak. Az édesanya korábban nyíltan beszélt arról, hogy hosszú utat jártak be, mire szülővé válhattak.