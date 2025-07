Leonardo DiCaprio fürdőgatyában mutatta meg, mennyit fogyott - FOTÓ

Leonardo DiCaprio a hétvégén Saint-Tropez partjainál látták egy jachton – fürdőgatyában volt, így jól látszott, mennyit fogyott, alig van már pocakja, jóval fittebbnek tűnik, mint korábban. Az Oscar-díjas színész barátnőjével, Vittoria Cerettivel pihent, és többször is megmártóztak a tengerben.

Victoria Ceretti és Leonardo DiCaprio

Forrás: Profimedia

Leonardo DiCaprio fogyásáról beszél a világ

Leonardo DiCaprio látványos átalakulása először a cannes-i filmfesztiválon tűnt fel mindenkinek, öltönyben is látszott, mennyivel kisebb a hasa, és az arca is sokkal vékonyabbnak tűnt. A közösségi médiában azonnal megindultak a találgatások, sokak szerint a színész is az Ozempic segítségével szabadult meg a súlyfeleslegtől.

„Leo Ozempicet szed?” – kérdezte az egyik felhasználó, utalva a hollywoodi sztárok körében egyre népszerűbbé váló vércukorszint-szabályozó, de fogyásra is használt gyógyszerre.

Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Nem fogadnék arra, hogy Leonardo DiCaprio Ozempicet használ.” Ezzel egy harmadik kommentelő egyet is értett, szerinte a szerelem, és a fiatal barátnője miatt váltott életmódot.

Dr. Konstantin Vasyukevich New York-i plasztikai sebész – bár saját bevallása szerint nem kezelte a színészt – azt mondta: „Az arcvonásai látványosan megváltoztak. Az arca jelentős térfogatvesztést mutat, ami összefügghet az általános testsúlycsökkenéssel is. Természetes úton is fogyhatott, de ilyen mértékű fogyásnál gyakran gyógyszeres segítség is szerepet játszik.”