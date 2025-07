Szülése óta először posztolt Vajna Tímea: új fotóval jelentette be a nagy hírt

Pénteken Kandász Andi a Mokka adásában jelentette be, hogy Vajna Tímea életet adott egy egészséges kislánynak. A gyermek a Hailey nevet kapta. Timi ekkor még a kórházban volt, azonban felhatalmazta rá a barátnőjét, hogy ő hozza nyilvánosságra az örömteli hírt. Most pedig az Amerikában élő - és most már kétgyermekes - édesanya végre megtörte a csendet, és egy új képpel jelentkezett be az Instagram-oldalán.

Vajna Tímea és a baba is jól van

Forrás: 21st Annual Hollywood Film Awards - Red Carpet

Vajna Tímea megígérte, hogy hamarosan megmutatja Haileyt

Timi szombat éjszaka adott először hírt magáról a szülése óta: egy korábbi pocakos fotójával jelentkezett be az Instagram-oldalán. A képe mellé titokzatos kommentárt fűzött angolul:

Hamarosan megmutatom a kislányomat!

A bejegyzés kommentmezőjében sorra gyűlnek a gratulációk és a támogatói üzenetek az üzletasszony követőitől. Többen is jelezték Timi számára, hogy imádkoztak érte, hogy a szülés komplikációmentes és gyors legyen. Úgy látszik, valóban így történt.