5 beszólás, amit csak azok a modortalan emberek mondanak, akiket nem neveltek jól

Vannak emberek, akikkel egyszerűen kellemetlen beszélgetni. Nem azért, mert más a véleményük, hanem mert úgy kommunikálnak, mintha mindenki más alattuk lenne. Nem kell kiabálnia ahhoz a modortalan embernek, hogy felismerjük: néha elég egy apró beszólás vagy hangsúly, és máris kiderül, hogy bizony itt valami kimaradt a gyerekkori nevelésből.

Ha ezeket a beszólásokat hallod, egy neveletlen emberrel beszélsz.

Forrás: Shutterstock

A modortalan ember egyetlen mondattal elárulhatja magát: ezekre a beszólásokra figyelj

Egy modortalan ember gyakran nincs is tisztában azzal, mennyire bántó, amit mond. Sőt, néha kifejezetten büszke arra, hogy „őszinte” vagy „egyenes”, miközben valójában csak neveletlen és tiszteletlen. Az alábbi mondatok tipikusan azok a verbális piros zászlók, amelyekből azonnal tudhatod: a szülők valahol félúton elfelejtették befejezni a nevelést.

1. „Te tévedsz”

Ez a kijelentés nemcsak lekezelő, hanem totálisan figyelmen kívül hagyja a másik ember érzéseit és véleményét. Egy egészséges vita lényege az, hogy megértjük egymást – a neveletlenek viszont inkább falakat húznak.

2. „Ez nem az én problémám”

Klasszikus önző mondat, ami tele van modortalansággal. Egy társas kapcsolat vagy barátság lényege a támogatás, de az undok ember számára ez felesleges energia.

3. „Úgy lesz, ahogy én mondom”

Ha valaki képtelen kompromisszumra, az nemcsak rugalmatlan, hanem baromira fárasztó társaság is. A modortalanság itt abban nyilvánul meg, hogy a másik véleménye semmit sem számít.

A bunkó viselkedés nem csak tiszteletlen, de rém dühítő is.

Forrás: Shutterstock

4. „Ez mind a te hibád”

Felelősséget vállalni? Ugyan már! Egy modortalan, neveletlen ember számára a hibáztatás sokkal kényelmesebb, mint a tükörbe nézés. Ez a bunkó viselekedés tipikus példája.

5. „Miért kérnék bocsánatot?”

Ez a mondat a bocsánatkérés totális elutasítása, ami nemcsak a bunkóság csúcsa, de a kapcsolatok lassú méreginjekciója is. Akit nem neveltek arra, hogy felismerje a saját hibáit, az előbb-utóbb egyedül marad.