3 dolog, amiért jó egykének lenni: ideje megcáfolni a sztereotípiákat

Nagy Kata
2025.08.25.
Ha van testvéred, az nagyon jó dolog, de ha esetleg nincs, akkor sem történik tragédia. Rengeteg kutatás alátámasztja, hogy egy egyke is pontosan olyan kiegyensúlyozott és boldog felnőtté válik, mint azok a gyerekek, akik testvérekkel nőnek fel.

Amint betöltöttük a 14. életévünket, a családi ebédek során mindig fel-feljönnek azok a kérdések, amiktől már előre kiráz bennünket a hideg: Na és, van már fiúd? Mikor teszed le a jogsit? Nyelvvizsga hogy áll? Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Tényleg nem akarsz diplomát? Még mindig szingli vagy? Mikor házasodtok már össze? Mikor jön a gyerek? Mikor jön a második gyerek?  Az utolsó kérdés különösen fájó lehet a szülők számára, pedig legfőbb ideje végleg ledönteni az aggodalmat azzal kapcsolatban, hogy az ördögtől való egykeként felnőni.

Az egyke gyerekek sokszor kevésbé irigyek és kreatívabbak, mint azok, akik testvérrel nőnek fel. 
Az egykelét perdöntő pozitívumai 

A pszichológusok régóta kutatják, hogy milyen hatással lehet a gyermekekre az egykeség az eredmények pedig meglehetősen biztatóak. 

1. Nincs féltékenység

Ha valaki szült már egynél több gyereket, az pontosan tudja, hogy milyen szívszorító látvány, hogy a csemetéink ahelyett, hogy rajonganának egymásért, féltékenyek és irigyek a másikra. Persze tudjuk mindannyian, hogy ez természetes reakció, ami rengeteget tanít a gyermekeknek, de a pszichológusok szerint azok a picik, akiknek nem kell osztozniuk a szülői figyelemben, jóval kiegyensúlyozottabbak és magabiztosabbak. 

2. Sikeresebbek

Az egygyermekes családok legkisebb tagjainak a tanulmányok szerint kevésbé van szükségük mások elismerésére, ezért kevésbé impulzívak és jutalomfüggők, ami miatt nagyobb eséllyel lesznek sikeres felnőttek, hiszen nem külső nyomásra teljesítenek, hanem a saját elégedettségük miatt. 

3. Kreatívabbak

Az egykékről az évek során kialakult a sztereotípia, hogy magányosak és szomorúak, pedig pont, hogy sokkal jobban feltalálják magukat, mint azok, akiket testvérek vesznek körbe. Éppen ezért jóval kreatívabbak és nyitottabbak a különböző hobbik iránt is. 

