Jót akarsz, de hiába: 5 nevelési szokás, ami tönkreteszi a gyermeked önbizalmát

Bizonyos nevelési szokások könnyen alááshatják a gyermeked önbizalmát – akár észrevétlenül is.

A gyereknevelés életünk egyik legnehezebb feladata.

Forrás: Shutterstock

5 nevelési szokás, amit jobb, ha elkerülsz

Ha szülő vagy, akkor te is pontosan tudod, milyen hatalmas felelősség a gyereknevelés és olykor mennyire bizonytalannak tűnik: hiszen te is csak egy ember vagy, a magad hibáival és erősségeivel, neked is az első alkalmad a Földön és gyakran őszintén fogalmad sincs, hogy mit csinálsz, csak próbálsz túlélni.

Ha pedig van egy apró ember, akit neked kell életben tartanod és a te feladatod elérni, hogy egy nap boldog, kiegyensúlyozott, magabiztos felnőtt váljon belőle, az egész csak még nehezebb lesz: hiszen minden, amit teszel, befolyással van a gyermeked fejlődésére és arra, hogyan érzi magát a bőrében.

Szerencsére vannak azonban támpontok, amik segítenek abban, hogy a helyes úton maradj: gyermekpszichológusok százmilliói kutatják, milyen nevelési elveket érdemes érvényesíteni és miket érdemes elkerülni a siker érdekében. Most az utóbbiakból csemegézünk.

1. Kritizálás bátorítás helyett

Ha mindig mindenben csak a negatívumot látod meg és soha nem dicséred meg a gyermeked, felnőttként ő is hasonlóan fog majd gondolkodni saját magával kapcsolatban, ami egy boldogtalan, önbizalom-hiányos élethez vezethet. Az önbizalom fejlesztés szempontjából elképesztően fontos a rendszeres pozitív visszacsatolás, így próbáld meg meglátni az apró sikereket ahelyett, hogy mindent kritizálsz.

2. Irreális elvárások

Teljesen érthető, ha azt szeretnéd, hogy a te gyereked legyen a legokosabb, legügyesebb és legszebb, de gondolj bele: ez valóban a gyerekről szól? Nem inkább visszaigazolást keresel azzal kapcsolatban, hogy milyen jó szülő vagy és milyen csodás gyermeket neveltél te, te, te? Mindeközben pedig olyan elvárásokat támasztasz a csemetéd felé, amiket lehetetlen megugrani, ezzel pedig teljesen aláásod az egyébként is érzékeny önbizalmát. Maradj a realitások talaján és értékeld azokat a mini sikereket, amiket sikerül megugrania.

3. Másokkal való összehasonlítás

Minden gyerek más, ami az egyiknek megy, az a másiknak kevésbé, és fordítva. Éppen ezért felesleges és szörnyen káros másokkal összehasonlítanod a gyermeked, mert csak azt az érzést erősíted benne, hogy nem olyan jó, mint más, ezért pedig alkalmatlannak érzi majd magát. Minden gyerek más ütemben fejlődik, mások az erősségei, így inkább arra koncentrálj, amiben ő jó és ezekben bátorítsd.