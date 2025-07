5 jel, amiből azonnal tudják a pincérek, hogy jól nevelted-e a gyereked

5. Nem rohangál és nem hangoskodik

Tudjuk, nem könnyű egy izgága párévest megfékezni, de az sem elfogadható, ha egy gyerek akadálypályaként cikázik a pincérek között, felmászik az ablakpárkányra vagy szétszedi az előre kikészített evőeszközöket. Az étterem nem játszótér, a gyereknevelés pedig nem azt jelenti, hogy „majd kinövi”. Ha a gyereked tisztában van azzal, mihez hol van joga, akkor határozottan jobban élvezhetitek mindannyian a vacsorát.

A gyerek viselkedése a családjáról is szól

Egy éttermi étkezés tökéletes terep arra, hogy megmutatkozzon: jól nevelt-e a gyereked. Nem kell, hogy tökéletes kis angyal legyen, de ha udvarias, tud várni, köszön, nem zavar másokat és nem hisztizik a menü miatt, akkor biztos lehetsz benne: a pincér mosolya nem csak udvariasság lesz, hanem valódi elismerés. És még valami: egy jól nevelt gyerek nemcsak a pincért nyűgözi le, hanem téged is büszkévé tesz. Az meg már csak extra, ha a végén még meg is köszöni neked az éttermi látogatást. Szülőként talán nincs is nagyobb elismerés ennél.