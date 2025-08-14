Egy szó, ami minden szülő rémálma, pedig okkal mondják a gyerekek

„Nem akarom, hanem szeretném!” – ismerős? Szinte minden szülő odaveti ezt a mondatot a csemetéjének, amikor az akarom szó elhangzik. A gond csak az, hogy ezzel egy pillanat alatt letörjük azt a belső hajtóerőt, ami a gyerek önállóságának és egészséges fejlődésének egyik legfontosabb motorja. Légy tudatos a gyereknevelés területén, és értsd meg, hogy miért hasznos az akarom!
És persze értem én: a bolt közepén, amikor a kicsi csillogó szemmel mutat a negyedik csokira, amit „akar”, a legutolsó dolog, ami eszünkbe jut, hogy most épp a pszichológiai fejlődés csúcspontján állunk. Sokkal inkább azon agyalunk, hogy a többi vásárló vajon melyik bulvárlapban olvasta rólunk, hogy nem tudunk határt szabni.
A dackorszakban valóban sok a nem, a hiszti, a földre vetődés. De amikor a gyerek azt mondja, akarom, az valójában sokkal több, mint egy makacs követelés. Ez egy mélyről jövő jelzés: „Valamit én magamtól, saját indíttatásból szeretnék.”
Ez az a pillanat, amikor a gyerek próbálja tesztelni, mennyire irányíthatja a saját életét, és ha okosan kezeljük, ebből szárnyalás lesz, nem pedig állandó hatalmi harc. Pszichológusok szerint ez a fajta belső motiváció a későbbi érzelmi intelligencia, a kitartás és a magabiztos döntéshozatal alapja.
Az öndeterminációs-elmélet szerint minden embernek – így a gyerekeknek is – három veleszületett pszichológiai szükséglete van:
Amikor ezek a szükségletek kielégülnek, az ember produktívabb és boldogabb lesz. Edward L. Deci és Richard Ryan elmélete a belső motiváció fontosságát is hangsúlyozza. Amennyiben ezek az alapvető szükségletek teljesülnek, a gyerek nem azért tesz meg dolgokat, mert jutalmat kap vagy büntetést kerül el, hanem mert belülről hajtja valami. Az akarom pontosan ennek a belső tűznek a kifejezése, és ezt a lángot nem eloltani, hanem óvatosan táplálni kell.
Az elég jó szülő nem fojtja el a gyerek vágyát, de megtanítja arra, hogyan kezelje. Ez azt jelenti:
Képzeld el, hogy a gyereked lelki világa olyan, mint egy kert: az akarom a kis hajtás, ami áttör a földön. Ha letaposod, nem nő tovább. Ha viszont irányítod, metszegeted, öntözöd – egyszer csak egy erős, önálló fa lesz belőle.
A nevelési módszerek közül azok működnek a legjobban, amelyek nem a hiszti megtörésére, hanem a belső motiváció erősítésére építenek. Mert ha a gyerek megtanulja, hogy a vágyai fontosak, de a világ nem forog kizárólag körülötte, abból magabiztos, empatikus felnőtt lesz. És igen, még mindig lesznek pillanatok, amikor a bolt közepén akaromozik, de te már tudni fogod, hogy ez nem a világvége, hanem egy fejlődési mérföldkő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.