Egy szó, ami minden szülő rémálma, pedig okkal mondják a gyerekek

pszichológia hiszti gyereknevelés
Nem a „miért” az egyetlen szülőbosszantó kifejezés. Van egy másik, amit a legtöbben gyereknevelési zsákutcának tartanak, pedig a belső motiváció hangja – csak jól kell kezelni.

„Nem akarom, hanem szeretném!” – ismerős? Szinte minden szülő odaveti ezt a mondatot a csemetéjének, amikor az akarom szó elhangzik. A gond csak az, hogy ezzel egy pillanat alatt letörjük azt a belső hajtóerőt, ami a gyerek önállóságának és egészséges fejlődésének egyik legfontosabb motorja. Légy tudatos a gyereknevelés területén, és értsd meg, hogy miért hasznos az akarom

Gyereknevelés: nem dackorszak, hanem fontos fejlődési állomás az akarom szó
A gyereknevelés lényege, hogy gyermekünkből boldog és kiegyensúlyozott felnőtt legyen.
Forrás: Shutterstock

A gyereknevelés nem harc, hanem művészet

És persze értem én: a bolt közepén, amikor a kicsi csillogó szemmel mutat a negyedik csokira, amit „akar”, a legutolsó dolog, ami eszünkbe jut, hogy most épp a pszichológiai fejlődés csúcspontján állunk. Sokkal inkább azon agyalunk, hogy a többi vásárló vajon melyik bulvárlapban olvasta rólunk, hogy nem tudunk határt szabni.

Az „akarom” nem a dackorszak szinonimája

A dackorszakban valóban sok a nem, a hiszti, a földre vetődés. De amikor a gyerek azt mondja, akarom, az valójában sokkal több, mint egy makacs követelés. Ez egy mélyről jövő jelzés: „Valamit én magamtól, saját indíttatásból szeretnék.”

Ez az a pillanat, amikor a gyerek próbálja tesztelni, mennyire irányíthatja a saját életét, és ha okosan kezeljük, ebből szárnyalás lesz, nem pedig állandó hatalmi harc. Pszichológusok szerint ez a fajta belső motiváció a későbbi érzelmi intelligencia, a kitartás és a magabiztos döntéshozatal alapja.

A pszichológia szerint a gyerekeknek kell az „akarom”

Az öndeterminációs-elmélet szerint minden embernek – így a gyerekeknek is – három veleszületett pszichológiai szükséglete van:

  • Autonómia – hogy érezzék, ők irányítják a saját életüket.
  • Kompetencia – hogy megtapasztalják: képesek elérni a céljaikat.
  • Kapcsolódás – hogy szerető, biztonságos közegben legyenek.

Amikor ezek a szükségletek kielégülnek, az ember produktívabb és boldogabb lesz. Edward L. Deci és Richard Ryan elmélete a belső motiváció fontosságát is hangsúlyozza. Amennyiben ezek az alapvető szükségletek teljesülnek, a gyerek nem azért tesz meg dolgokat, mert jutalmat kap vagy büntetést kerül el, hanem mert belülről hajtja valami. Az akarom pontosan ennek a belső tűznek a kifejezése, és ezt a lángot nem eloltani, hanem óvatosan táplálni kell.

Elég jó szülő vagy, ha meghallgatod a gyermeked - ez a legegyszerűbb gyermeknevelési módszer
Az érzelmi intelligencia egyik jele, ha a gyermek akar valamit, nem pedig szeretne.
Forrás: Shutterstock

Hogyan legyünk „elég jó szülők” az akaratos gyerekkel?

Az elég jó szülő nem fojtja el a gyerek vágyát, de megtanítja arra, hogyan kezelje. Ez azt jelenti:

  • Meghallgatjuk, mit akar, és komolyan vesszük az érzéseit.
  • Megmutatjuk, hogy az akarat mellé kell kitartás és együttműködés is.
  • Nem minden akarom teljesül azonnal, de mindig elmagyarázzuk, miért nem.

Képzeld el, hogy a gyereked lelki világa olyan, mint egy kert: az akarom a kis hajtás, ami áttör a földön. Ha letaposod, nem nő tovább. Ha viszont irányítod, metszegeted, öntözöd – egyszer csak egy erős, önálló fa lesz belőle.

A nevelési módszerek közül azok működnek a legjobban, amelyek nem a hiszti megtörésére, hanem a belső motiváció erősítésére építenek. Mert ha a gyerek megtanulja, hogy a vágyai fontosak, de a világ nem forog kizárólag körülötte, abból magabiztos, empatikus felnőtt lesz. És igen, még mindig lesznek pillanatok, amikor a bolt közepén akaromozik, de te már tudni fogod, hogy ez nem a világvége, hanem egy fejlődési mérföldkő.

