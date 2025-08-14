Egy szó, ami minden szülő rémálma, pedig okkal mondják a gyerekek

„Nem akarom, hanem szeretném!” – ismerős? Szinte minden szülő odaveti ezt a mondatot a csemetéjének, amikor az akarom szó elhangzik. A gond csak az, hogy ezzel egy pillanat alatt letörjük azt a belső hajtóerőt, ami a gyerek önállóságának és egészséges fejlődésének egyik legfontosabb motorja. Légy tudatos a gyereknevelés területén, és értsd meg, hogy miért hasznos az akarom!

A gyereknevelés lényege, hogy gyermekünkből boldog és kiegyensúlyozott felnőtt legyen.

Forrás: Shutterstock

A gyereknevelés nem harc, hanem művészet

És persze értem én: a bolt közepén, amikor a kicsi csillogó szemmel mutat a negyedik csokira, amit „akar”, a legutolsó dolog, ami eszünkbe jut, hogy most épp a pszichológiai fejlődés csúcspontján állunk. Sokkal inkább azon agyalunk, hogy a többi vásárló vajon melyik bulvárlapban olvasta rólunk, hogy nem tudunk határt szabni.

Az „akarom” nem a dackorszak szinonimája

A dackorszakban valóban sok a nem, a hiszti, a földre vetődés. De amikor a gyerek azt mondja, akarom, az valójában sokkal több, mint egy makacs követelés. Ez egy mélyről jövő jelzés: „Valamit én magamtól, saját indíttatásból szeretnék.”

Ez az a pillanat, amikor a gyerek próbálja tesztelni, mennyire irányíthatja a saját életét, és ha okosan kezeljük, ebből szárnyalás lesz, nem pedig állandó hatalmi harc. Pszichológusok szerint ez a fajta belső motiváció a későbbi érzelmi intelligencia, a kitartás és a magabiztos döntéshozatal alapja.

A pszichológia szerint a gyerekeknek kell az „akarom”

Az öndeterminációs-elmélet szerint minden embernek – így a gyerekeknek is – három veleszületett pszichológiai szükséglete van:

Autonómia – hogy érezzék, ők irányítják a saját életüket.

Kompetencia – hogy megtapasztalják: képesek elérni a céljaikat.

Kapcsolódás – hogy szerető, biztonságos közegben legyenek.

Amikor ezek a szükségletek kielégülnek, az ember produktívabb és boldogabb lesz. Edward L. Deci és Richard Ryan elmélete a belső motiváció fontosságát is hangsúlyozza. Amennyiben ezek az alapvető szükségletek teljesülnek, a gyerek nem azért tesz meg dolgokat, mert jutalmat kap vagy büntetést kerül el, hanem mert belülről hajtja valami. Az akarom pontosan ennek a belső tűznek a kifejezése, és ezt a lángot nem eloltani, hanem óvatosan táplálni kell.