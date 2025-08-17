Kitálalt egy exférj: „Ezt a 4 hibát követtem el a házasságomban, amiért vége lett“

Amikor kimondod az „igent”, nem az jár a fejedben, hogy egyszer majd exek lesztek. Azt hiszed, a szerelem magától kitart, mint egy jól beállított körömlakk – csak hát a valóságban a házasság inkább olyan, mint egy frizura eső után: ha nem ápolod, pillanatok alatt tönkremegy.
Az író és zenész Serge Bielanko, a YourTango oldalán őszintén elmesélte, milyen hibákat követett el a házassága alatt. Nem romantikus sztori, de annál tanulságosabb: kiderül belőle, miért nem elég „szeretni”, és hogyan lehet tényleg megmenteni egy párkapcsolatot, mielőtt a rossz házasság címke végleg ráragad. És mielőtt legyintesz, hogy „velünk ilyen úgyse történhet meg”, jusson eszedbe: a jó házasság titka sokszor pont az, hogy nem hisszük magunkat tévedhetetlennek. Lássuk azt a négy hibát, ami az exférj szerint mindent tönkretett!
„Nemcsak fizikailag, lelkileg is elhagytam magam”
– vallotta be Serge. A kapcsolat nem magától marad életben, hanem attól, hogy minden nap teszel érte. Egy apró figyelmesség – egy kávé az ágyba, egy kérdés: „Hogy vagy?” – néha többet ér, mint a legdrágább ajándék. Ha ezek hiányoznak, a szeretet lassan, észrevétlenül tűnik el.
Ha az ágyban minden csak a te igényeidről szól, az nem szerelem, hanem önzés. A jó házasság titka a kölcsönös figyelem: hallgasd meg, mit szeretne a másik, és tegyél érte. Az intimitás nem opció, hanem a kapcsolat üzemanyaga.
A férfi mindent a feleségére hagyott, mert „ő jobban értett hozzá”. Ez rövid távon kényelmes, hosszú távon viszont azt üzeni: „Nem érdekel eléggé, hogy közösen tervezzünk.” A pénzügyi felelősség megosztása a bizalom és a partnerség alapja – nélküle a kapcsolat hamar recseg-ropog.
Egy rossz pillanatban odaszúrt mondat mélyebb sebet ejt, mint hinnéd.
„Olyan dolgokat vágtam a fejéhez, amiket sosem gondoltam komolyan”
– mesélte. A rossz házasság egyik fő oka a tisztelet hiánya, ami a nyelveden kezdődik.
Mielőtt azt mondanád, „velünk ilyen sosem történhet meg” – olvasd el újra ezt a listát, és gondold át, mit tehetsz már ma a házasságodért! Ezek a hibák külön-külön is fájdalmasak, együtt viszont garantáltan tönkretesznek bármilyen kapcsolatot. A házasság megmentése ott kezdődik, hogy felismered: te is képes vagy elkövetni őket. A jó hír? Ugyanúgy képes vagy elkerülni is.
