Exférje beleegyezése nélkül használta fel annak spermáit a lombikhoz az ismert színésznő

Önzőnek és felelőtlennek titulálták a dél-koreai színésznőt a lombikprogramja részletei miatt.

Exférje beleegyezése nélkül használta fel annak spermáját a lombikhoz Lee Si-young. Forrás: wikipédia/티비텐 TV10

Lombikprogrammal csalta tőrbe volt férjét a népszerű színésznő

A 43 éves Lee Si-young elképesztő felháborodást váltott ki az interneten, miután felfedte második teherbeesésének történetét. A Sweet home sztárja 2017-ben házasodott össze a nála 9 évvel idősebb milliomos étterem-tulajdonossal, Cho Seong‑hyun‑nal, akivel 2018-ban megszületett első közös gyermekük, Jung-yoon.

Bár kapcsolatuk idillinek tűnt, idén márciusban mindenki legnagyobb megdöbbenésére bejelentették, hogy válni készülnek, méghozzá közös megegyezéssel.

Mindez azonban még csak az előszele volt annak a hatalmas botránynak, amit pár napja Lee robbantott ki az interneten.

Gyerekvállalás felelősség nélkül

Bár a pár csupán márciusban jelentette be, hogy elválnak az útjaik, a színésznő máris közzé tette a közösségimédia-felületein, hogy második gyermekével várandós. Mint kiderült ugyanis, a házaspár termékenységi kezeléseken esett át, a megtermékenyített embriót azonban akkor nem ültették be. Mivel azonban a kapcsolatuk véget ért és a lefagyasztott embrió ötéves tárolási időszaka a végéhez közeledett, így Lee úgy döntött, hogy elvégzi a beültetést férje beleegyezése nélkül is.

Annak ellenére, hogy az exférj nem szerette volna bevállalni a második gyereket, mégis Lee-vel közösen nevelik majd a babát – a körülmények pedig érthető módon felkavarták a színésznő rajongótáborát.

Többen felelőtlennek és tisztességtelennek kiáltották ki a színésznőt, amiért exférje spermájával esett teherbe, de ő vállalja a felelősséget a döntései miatt és állítása szerint semmit nem csinálna másképp, hiszen a nap, amikor első gyermekét először a karjában tartotta, élete legboldogabb napja volt, amit szeretett volna újra átélni.