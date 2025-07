Ismerd fel a trükköket, mielőtt nagy meglepetés ér – A 3 legfájdalmasabb szakítási módszer

Biztos te is átéltél már fájdalmas szakítást. Lehet, hogy vannak nagyon furcsa sztorijaid is. Általában mindenki megpróbál egy ilyen helyzetet a legkisebb nehézséggel és gyötrelemmel megúszni. Kutatók most elhozták neked a 3 legtipikusabban sunyi technikát, amit többen bevetettek már életük során.

A szakítás mindkét felet megviselheti lelkileg

Forrás: Shutterstock

Mi a három trükkös módszer?

Az egyes számú: a 'csapásenyhítés' – Ez lényegében azt jelenti, amikor valaki azzal kezdi a mondandóját, hogy milyen hibákat követett el ő a párkapcsolatban, és te milyen nagyszerű ember vagy vele ellentétben. Majd jön a nagy ÉS...

A kettes technika: a 'szünet" – Feltehetően, azt már biztos hallottad egy pasitól, hogy szerintem jobb, ha szünetet tartunk. A leggyakrabban a szünetről nem tér vissza senki a másikhoz, de a tanulmány során megkérdezettek szerint ez egy jó lehetőség átgondolni a kapcsolatot, és a kialakult problémákat.

A hármas trükk: a 'ghosting' – Amikor a pasi eltávolodik tőled, ezt teheti lassan és fokozatosan, de úgyis, hogy nem magyaráz, nem részletez neked semmit, egyszerűen csak búcsút int. Itt a lényeg a konfrontáció teljes elkerülése. Bár a kutatás nem tér ki erre, de feltehetően ebbe a kategóriába sorolhatóak az SMS-ben, vagy a közösségi oldalon szakítók is.

Amikor az AI is besegít a szakításba

Egy társkereső alkalmazás saját felmérése szerint a megkérdezettek 41 százaléka már használt mesterséges intelligenciát a szakításhoz. A 18 és 29 év közöttiek közt már előfordult, hogy kérték az AI tanácsát vagy segítségét ebben a kérdésben. A legtöbben nők voltak, azok közül, akik ezt bevallották.

Mi a megfelelő technika?

Abban egyeznek a pszichológiai szakértők véleményei, hogy a legfontosabb, hogy egy szakításnál őszinte és egyenes legyél. Együttérzéssel kell kezelned a helyzetet, mivel már te is álltál a másik oldalon. A legfontosabb, hogy személyesen történjen meg a szakítás, és hogy ne vádaskodj, vagy ne kelts reményt a leendő ex-ben. A legjobb, ha egyes szám első személyt használsz, amikor beszélsz.

Az természetes, ha mindkettőtöket megvisel az elválás. Fontos, hogy megengedd magadnak, hogy szomorú vagy dühös legyél. A lelki felépülésben segíthet az új célok kitűzése vagy akár az edzés felé fordulás. Teljesen távolodj el az exedtől, még a közösségi oldalakon is. Beszélgess barátokkal, a családoddal az érzéseidről, ha úgy érzed az sem segít, akkor felkereshetsz egy szakembert.