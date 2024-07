A tinédzser dühének 10 lehetséges oka: nem rád haragszik a gyerek és nem is a világra

Ha átgondoljuk, hogy tizenévesen min mentünk keresztül, talán kevésbé döbbenünk meg azon, hogy kamaszgyerekeink miért élik meg olyan gyakran és annyira intenzíven a haragot. Azon túl, hogy együttérzést tanúsítunk feléjük, útmutatást is nyújtanunk kell nekik, ami egy tinédzser szülőjeként nem könnyű feladat. A tinik nehezen elérhetőek, már kevésbé naivak, ha a szüleikről van szó, többet tudnak a világról, mint hinnénk, de kevesebbet ahhoz, hogy egyedül oldják meg a problémáikat. Nehéz helyzetben vannak, frusztráltak, emiatt viszonylag gyakran csap le a szülőre a tinédzser düh, amelynek elviseléséhez mélyről jövő empátiára és kötél idegekre van szükség. Ha a harmonikus és továbbra is stabil szülő-gyerek kapcsolat a cél, akkor bizony jó, ha tisztában vagyunk vele, mi okozza a feszültséget, ami időnként atomrobbanást okoz.

A tinédzser düh kezelése nem könnyű feladat

10 ok a tinédzser dühére

Rengeteg oka lehet egy tizenéves haragjának, ám bármennyire is elkeserít a folytonos düh, jó, ha tudod, hogy legtöbbször, még ha úgy tűnik is, nem ellened, szülő ellen irányul, és nem is te okozod. Mutatjuk a tíz legjellemzőbb okot, amiért a kamaszgyereked méregbe gurulhat.

1. Elnyomva érzi magát

Tinédzserkorban a gyerek egyre önállóbbá válik, és a legtöbb tekintélyt, beleértve a szülőit is, elnyomónak, vagyis az egyéniségét és önkifejezését szigorúan kontrollálónak tekinti. Ilyenkor többféle stílust, személyiséget kipróbál, hogy lássa, melyik működik és illik hozzá valójában, miközben a felnőttek részéről gyakran szembesül ellenállással. Ebben az időszakban jobban érdekli, hogy mit tesznek, gondolnak és választanak a társai, mivel ők is ugyanazokon a dolgokon mennek keresztül, így azonosulni tud velük (szemben a felnőttekkel).

2. Börtönben érzik magukat

Otthon és iskola — a két hely, ahol az idejük nagy részét töltik. Az életüket a szüleik és tanáraik döntései mentén élik, kicsi a mozgásterük, kevés döntést hozhatnak önállóan. Lázadnak, ettől úgy érzik, legalább egy kis részben ők is rendelkeznek az életük felett.

3. Szociális zűrzavar

Mindannyian valamilyennek születünk, gyermekként a világ felfedezésében természetes ösztöneink és valódi személyiségünk irányít bennünket. Amint egy gyerek elkezdi az iskolát, felfedezi az ember és ember közötti különbözőségeket, beleértve a sajátjait is, és a felnőttektől megtanulja, hogyan fojtsa el, fogja vissza önmagát. Ekkor a felelősség még a szülőé és a tanáré. Aztán tizenévesként elkezdi értékként kezelni mindazt, amit addig elfojtott magában, közben döntéseket és felelősségvállalást várnak tőle. A feje tetejére áll a világa. Az én, a szülői útmutatás, a társadalom és a kortárscsoportok vegyes üzeneteit kell mérlegelnie. Ez egy nagyon nehéz időszak és folyamat, amin tizenévesként keresztül kell mennie.