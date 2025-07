Veszélyes nevelési stílusok, amelyek inkább ártanak, mint használnak

Senki nem akar rossz apa vagy anya lenni. Mindenki megfogadja, hogy nem követi el azokat a gyereknevelési hibákat, mint egykor a szülei, tudatos lesz, nincs az a feldolgozatlan gyerekkori trauma, ami megakadályozatná, hogy jó szülő legyen. Ezért elkezd körülnézni a neten, esetleg könyvekben, de elveszik az ezerféle módszer között, és észre sem veszi, hogy veszélyes nevelési stílust követ.

Sokszor nem is tudjuk, hogy veszélyes nevelési módszert választottunk

Melyek a veszélyes nevelési stílusok?

A könyvek, magazinok mellett a közösségi média is ontja magából a pszichológiai tanácsokat, a milleniumi vagy Y-generáció leginkább azokból tájékozódik. Ám a felsorolásszerű, tömör, pontokba szedett iránymutatások bőven hagynak teret a félreértéseknek. Emiatt sokszor a fiatal szülők gyereknevelési módszerei a legjobb szándékuk ellenére is inkább káros, mint nem. Például, lehet, hogy apa vagy anya azt gondolja magáról, hogy gyengéd szülő, pedig valójában a megengedő szülők táborát erősíti. Ahhoz, hogy eldönthessék, milyen irányzatot követnek valójában, tudniuk kell, mi a jó szülőség, melyek a veszélyes nevelési módszerek és ismerniük kell a szülői stílusok pszichológiai hatásait is.

Elutasító szülőség vagy elhanyagoló szülői nevelés

Szakemberek szerint az elutasító vagy elhanyagoló szülőség egy életre szól, a szülő, ahogy kisgyermekként, úgy felnőttként sem törődik az utódjával.

Lehetséges következmények

A elutasító szülők hatása a gyerekre rendkívül káros, ami bizonytalan kötődést okoz benne. Ez a nem feltétlenül szándékos nevelési stílus valószínűleg annak az eredménye, hogy a szülő a saját problémáival küzd, legyenek azok egészségügyi, mentális vagy saját kötődési problémák. Ha ezeket nem kezelik időben, a generációkon átívelő trauma megakadályozhatja a stabil szülő-gyerek kapcsolat, és az egészséges, biztonságos kötődés kialakulását a gyerekkel.

Engedékeny nevelés

Van, hogy a szülők azt hiszik, hogy a gyengéd szülőség elveit követik, de a végeredmény anarchia, mert valójában csak engedékenyek, túlságosan is

Lehetséges következmények

A szülő mindent arra tesz fel, hogy a gyerek szeresse, a kedvében akar járni, közben küzd a határok felállításával, de ha nincsenek határok a szülő-gyermek kapcsolatban, az káoszhoz vezet. A gyereknek egyértelmű határokra és szabályokra van szükségük, amelyek szükségesek az egészséges fejlődésre. Ezek nélkül bizonytalanná válnak, és nehezen boldogulnak majd a felnőttéletben.