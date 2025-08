6 vészjelzés az éttermi randikon – Ezekből a intő jelekből még a pincérek is tudják, hogy rossz vége lesz

A pincérek sokszor még FBI-profilozók is lehetnének, mivel ha szeretnék, ha nem, a pszichológia is a munkájuk része. Lehet, hogy a legjobb választás, hogyha a kiszemelt pasival az első randit egy étteremben tartjátok, mivel számos olyan megfigyelést végezhetsz közben, ami a leendő partner személyiségéről is árulkodhat. Ezek apró figyelmeztetések, intő jelek is lehetnek, amik jobb, ha azonnal megmutatkoznak, és nem pedig hónapokkal később nyomják meg a vészcsengőd.

A kiválasztási folyamat, és a fizetés kérdése a leggyakoribb intő jelek lehetnek

Forrás: Shutterstock

A vészes hatos

A HuffPost csapata éttermi dolgozókat faggatott ki arról, hogy kívülállóként milyen intő jeleket figyeltek meg a vacsorarandik alkalmával. A felmérés során hat olyan fontos viselkedéstípust gyűjtöttek össze, amikből még ők is tudták, hogy ez a kapcsolat nem fog jól végződni.

Az egyik ilyen vészjelzés lehet az éttermesek szerint, ha valaki négyfős vagy nagyobb asztalhoz akar ülni egy kétfős helyett. Ezzel egyfajta egoizmust sugároz, hogy neki mindenképpen a nagyobb kell, még akkor is, ha teltházas napról van szó.

„Ő csak egy salátát kér, öntet nélkül!"

Azt hiszed, hogy ez csak vicc, de ez a mondat igen gyakran elhangzik a randizók férfitagjainak szájából, ugyanis sokszor előfordul, hogy valaki a randipartnere helyett akar ételt rendelni, anélkül, hogy megkérdezné a másikat.

A leggyakoribb intő jelek

A legklasszikusabb jel, ha valaki udvariatlanul bánik a személyzettel. Az alapvető „szeretnék kérni" – „kérnék" – „köszönöm" varázsszavak kimaradnak. Ilyenkor kerül elő a minden vendéglátós számára legidegesítőbb szóösszetétel: a „lesz egy". Erre szokták a pincérek gondolatban azt válaszolni, hogy nem vagyok jós, lehet, hogy egyszer lesz majd. Ez a viselkedés elgondolkodtathat, vajon neked hányszor köszönné meg a kedves gesztusokat az a személy, aki így viselkedik.

A hisztizők is gyors menekülésre kell sarkalljanak. Akik folyamatosan, valós ok nélkül kritizálják az ételt, a poharak és evőeszközök tisztaságát, az étterem belső hőmérsékletét, vagy a többi vendéget, feltehetően komolyabb belső frusztrációkkal küzdenek. Vannak, akik a borválasztáskor eljátsszák a szakértő is, és föl-le ugráltatják a a felszolgálókat, mert egyik bor sem igazán megfelelő az ízlésüknek. Ezzel menőnek akarják beállítani magukat, de közben igazából másokat aláznak meg.