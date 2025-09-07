Boldogok, kiegyensúlyozott és sikeres gyerek? Ahhoz, hogy ezt elérjék, a szülők mindent bevetnek, de egy igen lényeges dologról mégis gyakran megfeledkeznek. A gyereknevelés nemcsak a szeretetről és a törődésről szól, hanem arról is, milyen példát mutatunk a mindennapi életben.

A gyereknevelés kemény dió, de közben nem szabad feloldódnod benne - hiszen attól leszel jó anya, ha nem csak anya vagy.

Forrás: Shutterstock

A gyereknevelés nem más, mint egy tükör

Sok szülő már-már görcsösen próbálja tökéletesen csinálni a gyereknevelést: programok, fejlesztőjátékok, non-stop jelenlét. De mi van akkor, ha a gyerekednek valójában nem erre van szüksége? Egy sikerszakértő, Scott Clary nemrég rámutatott arra az egy dologra, amit a szülők hajlamosak elfelejteni: a gyereknek nem több szeretetre van szüksége, hanem arra, hogy szülei boldog, tartalmas életet éljenek - olyat, amit érdemes lehet követnie. Lehet bármilyen menő játszótérre vinni a gyereket, vagy minden hétvégén kreatív programokat szervezni, ha közben kifacsart, kiégett és boldogtalan ember vagy.

A gyereked minden nap figyel téged és tanul tőled, függetlenül attól, hogy szándékodban áll-e tanítani

- idézi Clary-t a YourTango.

Most állj meg egy pillanatra, és tedd fel magadnak a kérdést: „Ha a gyerekem felnőttként pont ugyanolyan életet élne, mint én most, elégedett lennék?”

Ez a gondolat üt igazán szíven. Mert hiába hiszed, hogy jó anya vagy, mert mindent feladsz érte, ha közben szavak nélkül a mosolygós önfeladásra tanítod. A gyereknek az adja a legtöbbet, ha látja, az anyja szereti magát, tud nemet mondani, van magánélete, céljai és örömei.

A kiégett anya nem jó példa

Az Ohio Egyetem kutatása szerint a szülők 57%-a érzi magát kiégettnek. Nem csoda, hiszen a megfelelési kényszer, a család és a munka összehangolása óriási nyomást helyez rájuk. Csakhogy ez az állapot nem csak rád van rossz hatással. A gyerek ebből ugyanis azt tanulja meg, hogy a felnőtt lét állandó rohanásból, kimerültségből és magányból áll. Ez az üzenet viszont a lehető legrosszabb, amit átadhatsz.

A jó anya képes megélni a boldogságot és teljességet a párkapcsolatában is.

Forrás: Shutterstock

A valódi nevelés nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy megmutatod, miként lehet egészséges határokat húzni, szeretettel megélni egy párkapcsolatot, hódolni a pozitív hatású szenvedélyeknek vagy egyszerűen csak élvezni az élet apró örömeit.