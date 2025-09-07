Boldogok, kiegyensúlyozott és sikeres gyerek? Ahhoz, hogy ezt elérjék, a szülők mindent bevetnek, de egy igen lényeges dologról mégis gyakran megfeledkeznek. A gyereknevelés nemcsak a szeretetről és a törődésről szól, hanem arról is, milyen példát mutatunk a mindennapi életben.
Sok szülő már-már görcsösen próbálja tökéletesen csinálni a gyereknevelést: programok, fejlesztőjátékok, non-stop jelenlét. De mi van akkor, ha a gyerekednek valójában nem erre van szüksége? Egy sikerszakértő, Scott Clary nemrég rámutatott arra az egy dologra, amit a szülők hajlamosak elfelejteni: a gyereknek nem több szeretetre van szüksége, hanem arra, hogy szülei boldog, tartalmas életet éljenek - olyat, amit érdemes lehet követnie. Lehet bármilyen menő játszótérre vinni a gyereket, vagy minden hétvégén kreatív programokat szervezni, ha közben kifacsart, kiégett és boldogtalan ember vagy.
A gyereked minden nap figyel téged és tanul tőled, függetlenül attól, hogy szándékodban áll-e tanítani
- idézi Clary-t a YourTango.
Most állj meg egy pillanatra, és tedd fel magadnak a kérdést: „Ha a gyerekem felnőttként pont ugyanolyan életet élne, mint én most, elégedett lennék?”
Ez a gondolat üt igazán szíven. Mert hiába hiszed, hogy jó anya vagy, mert mindent feladsz érte, ha közben szavak nélkül a mosolygós önfeladásra tanítod. A gyereknek az adja a legtöbbet, ha látja, az anyja szereti magát, tud nemet mondani, van magánélete, céljai és örömei.
Az Ohio Egyetem kutatása szerint a szülők 57%-a érzi magát kiégettnek. Nem csoda, hiszen a megfelelési kényszer, a család és a munka összehangolása óriási nyomást helyez rájuk. Csakhogy ez az állapot nem csak rád van rossz hatással. A gyerek ebből ugyanis azt tanulja meg, hogy a felnőtt lét állandó rohanásból, kimerültségből és magányból áll. Ez az üzenet viszont a lehető legrosszabb, amit átadhatsz.
A valódi nevelés nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy megmutatod, miként lehet egészséges határokat húzni, szeretettel megélni egy párkapcsolatot, hódolni a pozitív hatású szenvedélyeknek vagy egyszerűen csak élvezni az élet apró örömeit.
„Milyen a jó anya?” - teheted fel magadnak a kérdést. A válasz sokkal egyszerűbb, mint gondolnád: a jó anya nem csak anya. Ő egy nő, aki szeret, nevet, dolgozik, pihen, és példát mutat arra, hogyan lehet teljes életet élni. Ezért fontos, hogy ne szégyelld, ha időt kérsz magadnak. Egy kávé a munkatársakkal, egy edzés, egy randi a pároddal. Mindez nem luxus, hanem befektetés.
A gyereknevelés titka tehát nem a végtelen önfeláldozás. Hanem az, hogy megmutasd, élni jó dolog, nőnek, anyának, embernek lenni öröm. És ha ezt látja, hidd el, te leszel számára a legjobb anya.
