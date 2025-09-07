Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 7., vasárnap Regina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyereknevelés szülő példamutatás anya
Life
2025.09.07.
A gyerekednek nem több ajándékra vagy ölelésre van szüksége, hanem rád. Épp úgy, ahogy boldogan, önazonosan éled az életed. Vigyázz, mert ez a gyereknevelési tanács felforgathatja az életedet.

Boldogok, kiegyensúlyozott és sikeres gyerek? Ahhoz, hogy ezt elérjék, a szülők mindent bevetnek, de egy igen lényeges dologról mégis gyakran megfeledkeznek. A gyereknevelés nemcsak a szeretetről és a törődésről szól, hanem arról is, milyen példát mutatunk a mindennapi életben.

Milyen a jó anya - a gyereknevelés legnehezebb kérdése
A gyereknevelés kemény dió, de közben nem szabad feloldódnod benne - hiszen attól leszel jó anya, ha nem csak anya vagy.
Forrás: Shutterstock

A gyereknevelés nem más, mint egy tükör

Sok szülő már-már görcsösen próbálja tökéletesen csinálni a gyereknevelést: programok, fejlesztőjátékok, non-stop jelenlét. De mi van akkor, ha a gyerekednek valójában nem erre van szüksége? Egy sikerszakértő, Scott Clary nemrég rámutatott arra az egy dologra, amit a szülők hajlamosak elfelejteni: a gyereknek nem több szeretetre van szüksége, hanem arra, hogy szülei boldog, tartalmas életet éljenek - olyat, amit érdemes lehet követnie. Lehet bármilyen menő játszótérre vinni a gyereket, vagy minden hétvégén kreatív programokat szervezni, ha közben kifacsart, kiégett és boldogtalan ember vagy.

A gyereked minden nap figyel téged és tanul tőled, függetlenül attól, hogy szándékodban áll-e tanítani

 - idézi Clary-t a YourTango.

Most állj meg egy pillanatra, és tedd fel magadnak a kérdést: „Ha a gyerekem felnőttként pont ugyanolyan életet élne, mint én most, elégedett lennék?”

Ez a gondolat üt igazán szíven. Mert hiába hiszed, hogy jó anya vagy, mert mindent feladsz érte, ha közben szavak nélkül a mosolygós önfeladásra tanítod. A gyereknek az adja a legtöbbet, ha látja, az anyja szereti magát, tud nemet mondani, van magánélete, céljai és örömei.

A kiégett anya nem jó példa

Az Ohio Egyetem kutatása szerint a szülők 57%-a érzi magát kiégettnek. Nem csoda, hiszen a megfelelési kényszer, a család és a munka összehangolása óriási nyomást helyez rájuk. Csakhogy ez az állapot nem csak rád van rossz hatással. A gyerek ebből ugyanis azt tanulja meg, hogy a felnőtt lét állandó rohanásból, kimerültségből és magányból áll. Ez az üzenet viszont a lehető legrosszabb, amit átadhatsz.

A gyereknevelés során a szülők boldogsága is fontos
A jó anya képes megélni a boldogságot és teljességet a párkapcsolatában is.
Forrás: Shutterstock

A valódi nevelés nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy megmutatod, miként lehet egészséges határokat húzni, szeretettel megélni egy párkapcsolatot, hódolni a pozitív hatású szenvedélyeknek vagy egyszerűen csak élvezni az élet apró örömeit.

A jó anya nem más, mint a boldog nő

„Milyen a jó anya?” - teheted fel magadnak a kérdést. A válasz sokkal egyszerűbb, mint gondolnád: a jó anya nem csak anya. Ő egy nő, aki szeret, nevet, dolgozik, pihen, és példát mutat arra, hogyan lehet teljes életet élni. Ezért fontos, hogy ne szégyelld, ha időt kérsz magadnak. Egy kávé a munkatársakkal, egy edzés, egy randi a pároddal. Mindez nem luxus, hanem befektetés.

A gyereknevelés titka tehát nem a végtelen önfeláldozás. Hanem az, hogy megmutasd, élni jó dolog, nőnek, anyának, embernek lenni öröm. És ha ezt látja, hidd el, te leszel számára a legjobb anya.

A tökéletes pasi receptje: 7 jel, hogy egy férfit szerető anya nevelt fel

Ezek a férfiak az anyai nevelés igazi mesterművei, és a nők azonnal megérzik rajtuk.

Ilyen a tökéletes 21. századi anya az AI szerint

Az AI szerint egészen más szempontok számítanak ma, mint régen. Nagy eséllyel meglepődsz, ha megtudod, mi fér bele az anyaság definíciójába.

5 mondat, amit soha ne mondj a gyerekednek a pszichológus szerint

Nem elég anyagilag mindent megadni a gyerekeinknek: jó embereket kell nevelnünk belőlük.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu