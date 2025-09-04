Kiderült, mekkora korkülönbség teszi tönkre a kapcsolatot – Friss kutatás sokkolja a párokat

Egy párkapcsolat során számos probléma merülhet fel, ennek egyike: a korkülönbség. Még mindig felmerülnek kérdések és kételyek az ideális korkülönbséget illetően, ezért friss kutatással érkeztünk, ami nagyszerű iránymutatásként szolgálhat.

Depressziót is okozhat, ha túl nagy a korkülönbség egy párkapcsolatban.

Forrás: Shutterstock

Ha nem ideális a pároddal a korkülönbség

A kor csak egy szám, szokták mondani, és valóban nem feltétlenül ez lesz a sikeres párkapcsolat kulcsa. Viszont mégsem elkerülhető, hogy foglalkozzon vele egy pár, hiszen más-más életszakaszban különböző céljaik, vágyaik lehetnek a szerelmeseknek.

Befolyásoló példák

Nem egyszerű tájékozódni párkapcsolatok terén, hogy mennyi is az ideális korkülönbség, hiszen más-más példákat kapunk gyerekkorunk óta, amik befolyásolják, hogy mit tekintünk társadalmi normáknak.

A sztárok világában gyakori eset az akár húsz év korkülönbség is.

Gondoljunk csak Leonardo DiCaprióra, aki évekig csak huszonöt év alatti lányokkal randizott. A régi hollywoodi filmekben is megszokhattuk, hogy az Audrey Hepburn vagy Marilyn Monroe által alakított, alig 20 éves karakterek középkorú férfiakkal jöttek össze a filmvásznon. Ezeket a mintákat megcserélve, manapság egyre gyakoribbak azok a filmek, ahol idősebb női karakterek náluk fiatalabb férfiakba zúgnak bele. Például A rólad alkotott kép, a Babygirl vagy a Minden jót, Leo Grande. Ezekben az esetekben jóval elfogadóbbak az emberek a kort illetően, de ha már a saját párjukról van szó, akkor okosan szeretnének kalkulálni. Lássuk, az új kutatások alapján tudományosan, mennyi is az annyi!

Még depressziós is lehetsz a korkülönbség miatt?

Egy 2024-es, Ji‑Su Kim és Hyejin Kim által vezetett koreai tanulmány − Spousal Age Difference and Mental Health by Sex − szerint a nők mentális egészségét negatívan érinti, ha tíz év körüli korkülönbségben él az élettársával és fokozza a depressziós tünetek kockázatát.

A kutatás 7454 pár bevonásával készült és azt mutatta ki, hogy azoknál a nőknél, akik 10 évvel fiatalabbak voltak a férjüknél, lényegesen nagyobb volt a stressz, a depresszió és az öngyilkossági gondolatok aránya.

Hiába a szeretet, a közös élménynek, a hasonló energiák, ha a generációs különbségek miatt nincsenek egy hullámhosszon a pár tagjai.