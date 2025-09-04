Kiderült, mekkora korkülönbség teszi tönkre a kapcsolatot – Friss kutatás sokkolja a párokat

Egy párkapcsolat során számos probléma merülhet fel, ennek egyike: a korkülönbség. Még mindig felmerülnek kérdések és kételyek az ideális korkülönbséget illetően, ezért friss kutatással érkeztünk, ami nagyszerű iránymutatásként szolgálhat.
A kor csak egy szám, szokták mondani, és valóban nem feltétlenül ez lesz a sikeres párkapcsolat kulcsa. Viszont mégsem elkerülhető, hogy foglalkozzon vele egy pár, hiszen más-más életszakaszban különböző céljaik, vágyaik lehetnek a szerelmeseknek.
Nem egyszerű tájékozódni párkapcsolatok terén, hogy mennyi is az ideális korkülönbség, hiszen más-más példákat kapunk gyerekkorunk óta, amik befolyásolják, hogy mit tekintünk társadalmi normáknak.
A sztárok világában gyakori eset az akár húsz év korkülönbség is.
Gondoljunk csak Leonardo DiCaprióra, aki évekig csak huszonöt év alatti lányokkal randizott. A régi hollywoodi filmekben is megszokhattuk, hogy az Audrey Hepburn vagy Marilyn Monroe által alakított, alig 20 éves karakterek középkorú férfiakkal jöttek össze a filmvásznon. Ezeket a mintákat megcserélve, manapság egyre gyakoribbak azok a filmek, ahol idősebb női karakterek náluk fiatalabb férfiakba zúgnak bele. Például A rólad alkotott kép, a Babygirl vagy a Minden jót, Leo Grande. Ezekben az esetekben jóval elfogadóbbak az emberek a kort illetően, de ha már a saját párjukról van szó, akkor okosan szeretnének kalkulálni. Lássuk, az új kutatások alapján tudományosan, mennyi is az annyi!
Egy 2024-es, Ji‑Su Kim és Hyejin Kim által vezetett koreai tanulmány − Spousal Age Difference and Mental Health by Sex − szerint a nők mentális egészségét negatívan érinti, ha tíz év körüli korkülönbségben él az élettársával és fokozza a depressziós tünetek kockázatát.
A kutatás 7454 pár bevonásával készült és azt mutatta ki, hogy azoknál a nőknél, akik 10 évvel fiatalabbak voltak a férjüknél, lényegesen nagyobb volt a stressz, a depresszió és az öngyilkossági gondolatok aránya.
Hiába a szeretet, a közös élménynek, a hasonló energiák, ha a generációs különbségek miatt nincsenek egy hullámhosszon a pár tagjai.
Többen is elképzelhetőnek tartják a plusz-mínusz tíz-tizenöt év korkülönbséget is, sokaknak működőképes is egy ilyen házasság. Általánosságban elmondható, hogy a tíz év körüli eltérés már kihívások elé állíthat egy párt, főleg a gyerekvállalás és a nyugdíj kérdését illetően.
Ilyen esetekben előfordulhat, hogy gondozóvá válik a fiatal partnere az idősebb társának, esetleg korán elveszti őt.
Az is megesik, hogy egyfajta mester és tanítványa (szülő és gyerek) szerepet vesznek fel, ami gátolhatja a békés együttélést. Az életkor és az önbizalom közötti összefüggések azt mutatják, hogy tizennyolc-harminc év között az emberek hajlamosabbak másokra hallgatni. Mivel ilyenkor még meginoghat az önbizalom, könnyebben formálódik a személyiség és az identitás is.
Természetesen ez nem minden esetben van így, hisz minden párkapcsolat más, de megzavarhatja a kiegyensúlyozott közös életet és problémákat vethet fel a nagy korkülönbség.
A harmonikus együttélés érdekében érdemes már a kapcsolat elején is beszélgetni arról, hogy ki, milyen jövőt képzel el magának, hogy elkerüljétek a korkülönbségből adódó későbbi veszekedéseket.
