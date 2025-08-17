Christopher Lloyd a 31 évvel fiatalabb feleségével tért vissza a vörös szőnyegre - Fotó!

Több éves kihagyás után újra visszatért a filmvászonra a 86 éves Christopher Lloyd a Vissza a jövőbe dokija. Elsőként a Wednesday új évadában cameozott, most pedig a Nobody (Senki) második részében fog szerepelni, ahol Bob Odenkirk édesapját játsza, aki egy visszavonult FBI ügynök is egyben. A film augusztus 15-én került a mozikba és eddig kifejezetten pozitívak róla a kritikusi vélemények. Az igazi szenzációt azoban nem Lloyd alakítása okozta, hanem az, amikor a ritkán látott feleségével Lisa Loiacono-val jelent meg az alkotás Los Angeles-i premierjén.

Christopher Lloyd és Lisa Lloyd 10 éve él boldog házasságban, és soha nem okozott gondot köztük a 31 éves korkülönbség

Forrás: Getty Images Europe

Christopher Lloyd és Lisa Lloyd rácáfolt a kritikus hangokra

2016-ban a fél világ döbbenten fogadta, hogy Christopher Lloyd ötödszörre is megházasodott. Már önmagában a négy feleség elfogyasztása is piros lámpa volt a színésszel kapcsolatban, azonban az igazi meglepetést az okozta, hogy most egy 31 évvel fiatalabb ingatlanügynök mellett találta meg a boldogságot. A kapcsolatuk azonban minden támadást túlélt, és lassan már 10 éve élnek boldog házasságban - számolt be róla a People.

Most pénteken pedig közösen jelentek meg a Nobody 2 premiervetítésén, ahol imádták őket a fotósok. Ha kíváncsiak vagytok a nem mindennapi párosra, akkor itt tudjátok megtekinteni a róluk készült friss képet: