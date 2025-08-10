Hátborzongató sztárpár van kialakulóban: 40 évvel fiatalabb színésznővel kavar Johnny Depp? - Videó

Hogy a két színész összejött, az mindeddig csak szóbeszéd, de tény, az egyik pletykaoldal azt állítja, Johnny Depp Jenna Ortegaval szűrte össze a levet. De miért is hiszik az emberek, hogy van köztük valami? Nézzük!

Johnny Depp 40 évvel fiatalabb kolléganőjével jár?

Forrás: Getty Images Europe

Johnny Depp és Jenna Ortega együtt?

A pletyka úgy röppent fel, hogy Johnny Depp és Jenna Ortega Tim Burtonnel forgattak, a Beetlejuice új részén dolgoznak közösen, ami finoman szólva is közelebbi kapcsolatba hozta őket... Hogy ebből mi igaz és mi nem, az egyelőre rejtély, de az tuti, hogy a gótikus páros istenien mutatna egymás mellett… még a korkülönbség ellenére is.

Depp visszasírja korábbi életét

A Karib-tenger kalózainak sztárja egy interjúban beszélt arról, hogy élete legboldogabb szakasza volt az a 14 év, amíg Vanessa Paradis-val egy St. Tropez melletti szigeten éltek, és együtt nevelték a gyerekeiket. Johnny Depp elárulta, hogy a szakítás óta nem találja a helyét, és visszasírja azokat az éveket, amikor még papának szólították. Amire biztosan nem emlékszik vissza nosztalgiával, az pedig az Amber Hearddel való válópere, aminek az egész világ a szemtanúja volt.