„Kutyás nők kíméljenek!”– Ezért lehet hatalmas red flag, ha ebtartó vagy

A legtöbb negatív jelző valahogy mindig a macskás nőket éri. Most azonban előlépett a homályból egy újfajta megközelítés, ami alaposan felrázza a kis kedvenceket tartó szinglik életét. Pontosabban a kutyás nőkét, hiszen egyre többen vélik úgy, ez a típus túl van romantizálva. Sőt, több pasi is inkább a kilincset ragadja meg a póráz helyett, ha a hölgy lakásán egy kutyát pillant meg. Durván hangzik? Nos, jöjjenek az érvek.

A kutyás nőkkel nem könnyű spontán randit szervezni, ráadásul előszeretettel viszik magukkal a kutyákat is.

Forrás: Shutterstock

Ezért nem könnyű egy kutyás nővel!

Tisztában vagyunk azzal, hogy a legtöbben imádják a kutyákat, és azt gondolják, kutyával milyen könnyű ismerkedni. Ám, ha jobban belegondolsz, egy kutya nem csak móka és kacagás, hiszen hatalmas felelősség is társul mellé. Ráadásul egy lakásban tartott eb inkább funkcionál lakótársként, mint háziállatként. Ez pedig a randizás során bizony kiverheti a pasiknál a biztosítékot.

Egy kutya olyan, mintha gyereke lenne

Őszintén, ki akarna a randin plusz egy főt? Igen, jól olvasod, ha ott a kutya, a gazdi figyelme megoszlik, és máris olyan, mintha hármasban andalognának a parkban. Nem tud kialakulni mély beszélgetés, mert a kutya ott sétál mellettük, szagolgat, megáll, elvégzi a dolgát, húz, lemarad, ugat, megijed… Kicsit olyan, mintha a nő a gyerekét hozta volna magával, akit egyszerre kell védeni és szórakoztatni.

A kutyasétáltatás körül forgó életvitelt nem mindenki tudja elfogadni.

Forrás: Shutterstock

Megöli a spontaneitást

A kutyát minden reggel és este el kell vinni sétálni, így ugrott a vacsi utáni „aludj most nálam”, vagy a hirtelen ötlettől vezérelt „utazzunk el hétvégére”. Egy kutyás nőt munka után se lehet meglepni egy spontán randival, hiszen otthon várja a négylábú kedvence, aki egész nap egyedül volt, és már nagyon hiányolja. Ráadásul, ha randin ott van velük a kutya is – márpedig az esetek nagy százalékában ez így van –, a programok is korlátozottak. A legtöbb helyre nem lehet kutyát bevinni, és itt most nem csak éttermekről vagy kávézókról beszélünk. A spontán mozi, kiállítás is ugrott. Sok férfi érzi úgy, hogy a kapcsolat dinamikáját a kutya ritmusához és igényeihez kell szabni, ez pedig túl sok nekik.