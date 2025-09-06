Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat

Ez az egyetlen dolog, amiről mindenki hazudik az első randin

párkapcsolat randi hazugság
Bába Dorottya
2025.09.06.
Ismerkedés során szeretnénk a legjobb benyomást kelteni, így olykor becsúszik némi lódítás. Ráadásul van egy olyan dolog, amiről szinte kivétel nélkül mindenki hazudik az elsőként megejtett randin.

Bizonyos kényes témákat úgy kerülünk az első randin, mint nyersvegán a disznóvágást. Mivel mindeni jó benyomást akar kelteni egy ilyen találkozáskor, így amikor már nem tudják kikerülni a rizikós területet, a lódítás eszközéhez nyúlnak, hogy javukra görbítsék a valóságot. Egyetlen kérdéskörben pedig kivétel nélkül mindenki hazudik eleinte a randikon.

Erről hazudnak randikon
Egy kérdésben mindenki hazudik az első randin.
Forrás:  Getty Images

Randik rizikós mumusa: a pénz

Kevés érzékenyebb téma létezik egy randevún, mint azok a mocskos anyagiak. Ez nem véletlen, hisz egy stabil, hosszútávú kapcsolat alapja a stabil pénzügyi háttér; tanulmányok is bizonyították, a jó fizetéstől vonzóbban tűnik a partner. Az sem megy hát csodaszámba, hogy épp a pénz az, amiről szinte senki nem mond igazat egy francia tanulmány szerint.

A számok egészem megdöbbentők: a férfiak mintegy 77%-a túlozza el a fizetését.

Persze a nőket sem kell félteni, hisz a megkérdezettek 44%-a szintén nem az őszinteséget tartja a legjobb stratégiának első randin, ha szóba kerül a pénz. Mindezt úgy vállalják be a lódítók, hogyha kell, akár a hitelkeretet is túllépik az első randin – Utóbbi esetben a férfiak 64%-a, valamint a nők 54%-a lépné át költségkeretét kiszemeltje szívének reményében. 

Persze az igazság előbb vagy utóbb, de mindig utat tör magának a hazugság mögül - a kérdés az, hogy mekkorát lódítottunk.

Anyagiak és párkapcsolat

Egy stabil, hosszú távú párkapcsolatban főleg akkor kerül terítékre a pénz, fizetés, amikor a gerlepár összebútorozik, esetleg régóta együtt van. Azonban a fizetési különbségek okozhatnak súrlódást, ahol a sztereotípiák és társadalmi elvárások is beleszólnak a dolgok alakulásába.

Ezt bizonyítja, hogy míg a férfiak 93%-a élne együtt olyan nővel, akinek kevesebb a fizetése nála, addig nőknek csak 64%-a érez ugyanígy partnerével kapcsolatban.

Természetesen társkeresés és ismerkedés során még számos tényező befolyásolja, hogy múló szenvedély, vagy sírig tartó szerelem sarjad ki a randiból. Első randi tippek midig az őszinteséggel kezdődnek – Azonban ahogy a francia tanulmány is mutatja, ezt előszeretettel értelmezik lazán a pozitív első benyomás érdekében.

