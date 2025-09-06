Ez az egyetlen dolog, amiről mindenki hazudik az első randin

Bizonyos kényes témákat úgy kerülünk az első randin, mint nyersvegán a disznóvágást. Mivel mindeni jó benyomást akar kelteni egy ilyen találkozáskor, így amikor már nem tudják kikerülni a rizikós területet, a lódítás eszközéhez nyúlnak, hogy javukra görbítsék a valóságot. Egyetlen kérdéskörben pedig kivétel nélkül mindenki hazudik eleinte a randikon.
Kevés érzékenyebb téma létezik egy randevún, mint azok a mocskos anyagiak. Ez nem véletlen, hisz egy stabil, hosszútávú kapcsolat alapja a stabil pénzügyi háttér; tanulmányok is bizonyították, a jó fizetéstől vonzóbban tűnik a partner. Az sem megy hát csodaszámba, hogy épp a pénz az, amiről szinte senki nem mond igazat egy francia tanulmány szerint.
A számok egészem megdöbbentők: a férfiak mintegy 77%-a túlozza el a fizetését.
Persze a nőket sem kell félteni, hisz a megkérdezettek 44%-a szintén nem az őszinteséget tartja a legjobb stratégiának első randin, ha szóba kerül a pénz. Mindezt úgy vállalják be a lódítók, hogyha kell, akár a hitelkeretet is túllépik az első randin – Utóbbi esetben a férfiak 64%-a, valamint a nők 54%-a lépné át költségkeretét kiszemeltje szívének reményében.
Persze az igazság előbb vagy utóbb, de mindig utat tör magának a hazugság mögül - a kérdés az, hogy mekkorát lódítottunk.
Egy stabil, hosszú távú párkapcsolatban főleg akkor kerül terítékre a pénz, fizetés, amikor a gerlepár összebútorozik, esetleg régóta együtt van. Azonban a fizetési különbségek okozhatnak súrlódást, ahol a sztereotípiák és társadalmi elvárások is beleszólnak a dolgok alakulásába.
Ezt bizonyítja, hogy míg a férfiak 93%-a élne együtt olyan nővel, akinek kevesebb a fizetése nála, addig nőknek csak 64%-a érez ugyanígy partnerével kapcsolatban.
Természetesen társkeresés és ismerkedés során még számos tényező befolyásolja, hogy múló szenvedély, vagy sírig tartó szerelem sarjad ki a randiból. Első randi tippek midig az őszinteséggel kezdődnek – Azonban ahogy a francia tanulmány is mutatja, ezt előszeretettel értelmezik lazán a pozitív első benyomás érdekében.
