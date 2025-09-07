Óvakodj a páva pasiktól! − Ezekből a jelekből ismerheted fel őket

Van az a típusú férfi, aki egy szobába belépve nem azt akarja, hogy észrevedd, hanem hogy csak őt vedd észre. Ő az, aki platformos cipőben magasodik föléd, mintha a divatvilág Eiffel tornya lenne, és mellé olyan színű inget vesz fel, amilyet utoljára egy flamenco táncos látott. Ő a páva férfi, aki ismét visszatért a randiszíntérre és bizony, sok nő fejében villan fel a piros riasztólámpa, amikor felismeri az első tollat. Így vedd észre a páva férfiakat!

A páva férfiak átvették az uralmat a randipiacon.

Forrás: Shutterstock

Kik azok a páva férfiak valójában?

A páva férfi nem pusztán jól öltözött. Az rendben van, ha valaki ad magára - sőt, imádjuk a stílusos férfiakat. De a páva férfi mindent túlzásba visz. Ruhatára nem egyszerűen divatos, hanem inkább egy kifutó-show és egy farsangi jelmezbál szerelemgyereke. Minél magasabb a cipő talpa, annál nagyobb egó jár mellé. Minél márkásabb a zakó, annál üresebb a beszélgetés.

És persze mindig minden ugyanarról szól: csak is róla.

Külsőben is van egy apró elnőiesedés: szőrtelen mellkas, tökéletesre waxolt szemöldök, aprólékos hajformázás és parfümfelhő, ami három villamosmegállóra is érezhető. Nem ritka, hogy sminket vagy fényes highlightert használ, mert a telefon vakuja sajnos könyörtelen.

Egy kis életkép

Képzeld el, hogy péntek este randira mész. Belép a kávézóba a páva férfi. Hatalmas márkajelzéses a pólón, egy sportnadrágban és egy fehér platformcipőben, amiben legalább 170cm. Na meg persze, parfüm illatfelhőben. Mielőtt leülne, háromszor pózol a tükörben, aztán a kávéját úgy rendezi el az asztalon, hogy Insta-kompatibilis legyen. A beszélgetés során kiderül, hogy TikTok influenszer akar lenni, és a tanulás csak idővesztegetés.

És amikor hazamész, azon gondolkodsz: tényleg kell neked valaki, aki mellett mindig statisztának érzed magad a saját randidon? Segítünk: nem.

Mik a legtipikusabb jelek?

Platformcipő és extravagáns cuccok: ha a férfi cipője magasabb, mint a tiéd, gyanakodj.

Túl sok selfie: ha az első dolga nem az, hogy megkérdezze, hogy vagy, hanem az, hogy a kávéját fotózza három különböző szögből.

Beltéri napszemüveg: mintha James Bond lenne, pedig csak a plázában ültök.

Hangos, de üres beszélgetés: szavak vannak, tartalom alig – olyan, mintha egy TikTok-videót próbálna élőben eljátszani.

Miért tértek vissza?

Egyszerű: a közösségi média világa tökéletes táptalaj számukra. Egy olyan korban élünk, ahol a figyelem a legnagyobb valuta. A páva férfiak pedig ebben profik. Pózolnak, filtereznek, posztolnak, és minden percben szeretnék, ha lájkolnád őket. Az ő világukban a kapcsolat nem arról szól, hogy ki hogyan érzi magát, hanem arról, hogy milyen képet lehet róla feltölteni az Instára.