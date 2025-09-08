Kiderült: az egyik legbénább kifogás tényleg lehet a megcsalás fő oka

Számos oka lehet annak, hogy egy férfi más nő karjaiban köt ki, és gyakran az indokok is hajmeresztőek. Egy közelmúltban zajlott kutatásból kiderült, hogy az egyik legsekélyesebb kifogás valós oka lehet a félrelépésnek, és egyre jobban előtérbe kerül a modern társadalomban. Vajon mi lehet a megcsalási hajlandóság katalizátora?

A megcsalás egyik fő oka egy jól ismert kifogás a szakértők szerint.

Mik lehetnek a megcsalás okai férfiaknál? Gyenge kifogás tudományos alátámasztása

Amikor tettenérés történik és kiderül a hűtlenség, az egyik leggyakoribb, annál is banálisabb kifogás a stressz és szorongás. Pedig egy nemrégiben zajlott amerikai kutatás immár tudományosan is alátámasztotta ezt a magyarázatot. Még a Covid-járvány első évében végezték a felmérést 1000 felnőtt részvételével, ahol azt kérdezték, követtek-e el olyan tettet, melyet partnerük hűtlenségnek tekintene.

Az eredmény sokkoló volt: a válaszadók 19%-a számolt be online vagy személyes megcsalásról.

A kutatás alapján a férfiak nagyobb eséllyel lépnek félre, mint a nők, különösen az idősebb alanyok. Ennek a szokatlan megcsalási késztetésnek pedig a kutatók egy tényezőt tudtak be: a már említett stresszt.

A megcsalás és stressz összefüggései

A vizsgálat eredményei kimutatták, hogy a férfiak különösen kitettek a tartós belső feszültség negatív hatásainak: sebezhetőség, menekülési vágy, csökkenő az önbizalom, gyengébb önkontroll, a lista még hosszan sorolható. Mindenkiből a lehető legrosszabbat hozza ki a stressz, a pandémia lázálma pedig fokozott terhet rótt az emberek mentális állapotára.

A kutatók azonban azt is megállapították, hogy a stresszkezelés és segítségnyújtás csökkenti a megcsalásra való késztetést.

Érdekes megállapítása volt még a kutatásnak, hogy házaspárok esetében átlag feletti volt a megcsalás mértéke, amiben viszont nők és férfiak közel egyenlő arányban omlottak szeretőjük karjaiba. Ez azt támasztja alá, hogy az évek alatt felgyülemlett stressz, szorongás nagyobb rizikót rejt magában. (Nem árt tudni, hogy gyerekes házaspárok esetén ez az arány viszont alacsonyabb volt.)