Figyelj az emojikra! Ezek a hangulatjelek hűtlenségre utalnak

Egy titkos románcot nehéz észrevenni. Azonban számtalan apró jel utalhat arra, hogy a párod megcsal. Ha hűtlenségre gyanakodsz, érdemes figyelned, milyen emojikat használ a párod. Ugyanis ezek az apró kis ikonok arról is árulkodhatnak, hogy a partnered félrelép.

Hűtlenség: akár már egy emoji is lebuktathatja a csalfa párodat

Hűtlenségre utaló emojik

Tudjuk, nem szép dolog a párunk mobiljában leskelődni. Azonban a bizalom egyik jele, ha a telefonunkon sincsen semmi rejtegetnivalónk és bátran használhatja a kedvesünk is, amikor szüksége van rá. A megcsalás viszont nem mindig nyilvánvaló. Van pár olyan "titkos kód" amit a hűtlenkedők használnak, hogy elrejtsék a viszonyukat a telefonjukon. Míg egyesek komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy eltüntessék a nyomaikat, mások ennél sokkal egyszerűbb módszerhez folyamodnak: az emojikhoz. Paul Jones, az ARF Private Investigators szakértője szerint a WhatsApp és a Snapchat alkalmazások igazi melegágyai lettek a titkos kapcsolatoknak, a régi, kézzel írt szerelmes leveleket ma már titkos kódok, archivált csevegések és apró jelek, például emoji szimbólumok helyettesítik.

Sokan úgy gondolják, hogy a megcsalás egyértelmű dolgokban nyilvánul meg, mint a flörtölős fotók, a késő estig tartó programok vagy a titkos telefonhívások. Paul szerint azonban számos általa vizsgált ügy mindössze egy aprósággal kezdődött: egy látszólag jelentéktelen emojival.

Bizonyos emojik, például a lakat, vagy a croissant első ránézésre ártalmatlannak tűnhet, de mélyebb jelentésük is lehet. Hiszen ma már nem ritka, hogy az emberek ilyen hétköznapi szimbólumokat használnak azért, hogy ne bukjanak le a párjuk előtt. Ha ezek a hangulatjelek a párod leggyakrabban használt emojijai között szerepelnek, az akár annak a jele is lehet, hogy bizony tilosban jár és titkos viszonyt folytat.

Ha a párod rendszeresen használja ezeket az emojikat, kezdj el gyanakodni!

Fontos tisztázni, hogy ha ezek az emojik párszor előkerülnek, az önmagában még nem jelenti azt, hogy hűtlen a párod!

De ha rendszeresen visszatérnek ugyanazok a jelek egy adott személlyel folytatott beszélgetésekben, főleg késő este, akkor már érdemes komolyabban venned őket. Lássuk, mely emojik jelezhetnek titkos iszonyt: