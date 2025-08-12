Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 12., kedd Klára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
válás

A kapcsolatok csendes gyilkosai: a válóperes ügyvéd szerint ezért megy tönkre a legtöbb házasság

Shutterstock - Nicoleta Ionescu
válás házasság ügyvéd
Life.hu
2025.08.12.
Az ügyvéd szerint vannak olyan szakítási okok, amik igen gyakoriak. Ezekben az esetekben szinte mindenki a válóper mellett dönt.

Sok kapcsolat nem a hűtlenség vagy a heves veszekedések miatt ér véget. Egy válóperes ügyvéd szerint egészen hétköznapi dolgok vezetnek a legtöbb szakításhoz, csak épp észrevétlenül rombolják le a bizalmat, az intimitást és a közös jövőbe vetett hitet. A szerelem elmúlása nem egyik napról a másikra történik, hanem apró repedéseken keresztül szivárog el. A válások kulisszái mögé látva kirajzolódik egy mintázat, amely megdöbbentően sok párnál visszaköszön.

A válóper sok esetben hosszú és fájdalmas, de ezekben az esetekben elkerülhetetlen.
A válóper sok esetben hosszú és fájdalmas, de ezekben az esetekben elkerülhetetlen.
Forrás: Shutterstock

Mikor döntenek a válóper mellett? 

A leggyakoribb válóok nem a drámák, hanem az elhallgatások. A kommunikáció hiánya szinte minden tönkrement kapcsolat középpontjában ott van. Nem a nagy viták, hanem a hosszú csendek, a ki nem mondott vágyak és sérelmek mérgezik meg a mindennapokat. Amikor egy pár már nem beszél egymással nyíltan, amikor a problémákat inkább lenyelik, mint hogy megbeszélnék, akkor elkezd kihűlni a kapcsolat. A düh és a frusztráció befelé fordul, majd egyre mélyebb falat emel két ember közé.

A második rejtett gyilkos az elvárások tisztázatlansága. Sokan abba a hibába esnek, hogy maguktól értetődőnek veszik a másik gondolatait vagy szándékait. A kapcsolat elején még hajlandók kompromisszumokat kötni, később viszont már inkább csak elvárnak. A házasság vagy az együttélés során ezek a kimondatlan elvárások feszültséget szülnek. Az egyik fél úgy érzi, túl sokat ad és keveset kap, a másik pedig nyomás alatt érzi magát, hogy folyamatosan megfeleljen valaminek, amit talán nem is ért pontosan.

A harmadik kulcstényező a figyelem hiánya. Nem nagy dolgokról van szó, hanem a kis, hétköznapi gesztusokról, amelyek egy idő után kikopnak. Egy kávé reggel az ágyba, egy érintés vacsorafőzés közben, egy dicséret, ha a másik csinosan öltözött, ezek azok a pillanatok, amelyek életben tartják az érzelmi közelséget. Amikor ezek elmaradnak, a másik azt érezheti, hogy már nem fontos, hogy észrevétlenné vált. És bár ezt ritkán mondják ki, belül lassan elkezdik elengedni a kapcsolatot.

Amikor kihűl a szerelem

A válóperes ügyvéd azt is hangsúlyozza, hogy az intimitás elvesztése sem mindig fizikai, sokszor inkább érzelmi jellegű. A párok eltávolodnak egymástól, megszűnik az őszinte érdeklődés a másik belső világa iránt. Már nem kérdezik meg, hogy van, hogy mi foglalkoztatja, hogy mi okoz neki örömöt vagy szorongást. Ehelyett a napi rutin veszi át az irányítást, és a kapcsolat inkább működésre, mintsem szeretetre épül.

Végül sok kapcsolat azért fut zátonyra, mert az emberek nem tanulják meg kezelni a különbözőségeket. Eleinte vonzónak tűnik, hogy a másik másképp látja a világot, de később ezek a különbségek irritálóvá válnak. Ahelyett, hogy elfogadnák és kiegészítenék egymást, egyre inkább megváltoztatni próbálják a másikat. Ez pedig hosszú távon kizsigereli a kapcsolatot és a szeretetet is.

A szakértő szerint a válások nagy része megelőzhető lenne, ha a párok idejében felismernék ezeket a jeleket. Ha hajlandók lennének beszélgetni, elengedni az irreális elvárásokat, újra felfedezni a figyelmességet, és megtanulni tisztelettel kezelni a különbözőségeiket.

Ezzel a 3 dologgal teszik tönkre a házasságukat a férfiak a válóperes ügyvéd szerint

Mióta világ a világ és mióta párkapcsolatban élünk az embereket foglalkoztatja a kérdés, hogy vajon mi a titok, ami miatt működik egy hosszútávú kapcsolat és mik azok az okok, amik miatt végül válás lesz a vége. Bár egy házasság mindig két emberen múlik, azért vannak tipikus női is férfi hibák, amiket a nemek képviselői általában észrevétlenül, de elkövetnek.

Ezzel a 3 dologgal teszik tönkre a házasságukat a férfiak a válóperes ügyvéd szerint

5 jel, amiből tudhatod, hogy közel a szakítás

Sok beszédes jel van, amely a szakítás közelségét jelzi.

5 jel, amiből tudhatod, hogy közel a szakítás

44 éve volt az évszázad esküvője: így kezdődött Károly és Diana tragikus házassága

1981. július 29-én a világ szeme Londonra szegeződött: házasodott a brit trónörökös. Károly és Diana házassága mesébe illően indult, de hamar kiderült, hogy egy német népmese.

44 éve volt az évszázad esküvője: így kezdődött Károly és Diana tragikus házassága

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu